Прокуратура поймала тамбовскую чиновницу на махинациях с детскими выплатами

Сотрудница соцзащиты сама оформила выплату

В Рассказовском районе возбудили уголовное дело в отношении руководителя одного из отделов местного Центра соцуслуг. В то время, как тамбовчане жалуются на то, с какими сложностями им приходиться сталкиваться при оформлении выплат на детей от 3 до 7 лет, чиновница провернула аферу и оформила пособие на человека, которые не имел на это никаких прав.

Мошенничество выявили сотрудники Рассказовской межрайонной прокуратуры во время проведения проверки, касающейся назначения детских, размер которых, напомним, сейчас зависит от среднедушевого дохода семьи (выплата может варьироваться от 50 до 100% от прожиточного минимума ребенка, это 10100 рублей). Подать заявление на выплату можно не только лично, через органы соцзащиты, но и в электронном виде, например, через сайт Госуслуг. Жительница Рассказовского района за выплатой не обращалась, потому что знала, что доход семьи превышает положенный для ее получения и в её назначении попросту откажут. За женщину это сделала руководитель отдела Центра социальных услуг для населения Рассказово и Рассказовского района. Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, 34-летняя чиновница, имея служебный доступ к сервису Госуслуг, сама сформировала пакет документов от имени местной жительницы и внесла в них недостоверные данные – указала факт наличия у женщины второго ребёнка. После этого она оформила так называемое выплатное дело, на основании которого на счёт жительницы Рассказово поступили деньги. Общая сумма выплат составила 199 тысяч рублей.

- Все эти действия начальница отдела Центра предприняла, чтобы присвоить деньги себе, - рассказала старший помощник прокурора Тамбовской области Галина Соболева. – Когда на счёт женщины поступили деньги, а в качестве пособия ей перечислили порядка 200 тысяч рублей, она, по договоренности с чиновницей, передала эти средства ей.

Пока неизвестна роль в этом деле женщины, которая получила деньги и отдала их сотруднице соцслужбы. Претензии у правоохранительных органов появились пока к начальнице отдела, которая оформила выплаты, кстати, вычислили её именно через служебный кабинет, зарегистрированный на сайте Госуслуг, которым воспользовалась специалист, чтобы оформить незаконное пособие.

Материалы проверки из прокуратуры Рассказовского района направили в следственный отдел рассказовской полиции, где 31 мая возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Наказание за такое преступление – штраф от 100 до 500 тысяч рублей, а максимально – до 6 лет колонии со штрафом до 80 тысяч рублей.