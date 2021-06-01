Эковолонтер из Тамбова идёт в Госдуму с партией «Новые люди»

"Новые люди" уверены, что партию строят в регионах

Завершился очередной этап подготовки кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди». Ведущие медиаменеджеры и политтехнологи рассказали, как эффективно провести избирательную кампанию. В кандидаты отбирали тех, у кого есть уже действующие проекты, способные улучшить жизнь в нашей стране.

В Москву приехали 120 сторонников партии, среди них и наша землячка эковолонтер Наталья Сибирцева. Вопросами сохранения природной среды активист занимается профессионально. Наталья – биолог. Это её осознанный выбор, более того, - жизненная позиция. Несколько лет назад ВКонтакте она создала группу по раздельному сбору мусора. На своих страничках она рассказывает не только о проблемах бытовых отходов, главное – организует различные экологические акции. Например, Наталья несколько лет назад первая в Тамбове стала заниматься вопросами сбора отработанных батареек.

На сегодняшний день на её социальные сети подписано свыше 1,5 тысяч человек. Многих тамбовчан волнуют вопросы сохранения природы. Мечта Натальи – 100 процентная переработка вторсырья. Но в одночасье эту проблему не решить. По её словам, необходимо внедрять новые технологии, строить заводы по переработке бытовых отходов, внедрять программы поддержки экологических проектов, но прежде следует изменить отношение людей к этой проблематике. Если не улучшить бытовую культуру, невозможно наладить раздельный сбор вторсырья.

- Поэтому я не просто веду страничку в социальных сетях, стараюсь популяризировать экологический образ жизни» - говорит Наталья Сибирцева.

Наталья Сибирцева - эковолонтер из Тамбова

- Теперь я еще и добровольный лесной пожарный. Мой лучший выбор этой весны и один из самых лучших – всей жизни. Ощущение, когда ты на своем месте занимаешься своим делом, да еще в хорошей компании – просто волшебное, - делится Сибирцева.

Достаточно заглянуть к ней в социальные сети, чтобы убедиться, насколько Наталья целеустремленный, неравнодушный к проблемам людей человек.

Мнение политологов однозначно: ставка на таких как Наталья Сибирцева полностью себя оправдывает. Активистов в регионе знают по делам, по их отношению к жизни, выбранному направлению. Они не прячутся за громкими обещаниями и посылами, а настойчиво делают свое дело.

- Выбранная стратегия позволит Новым людям выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы. Нет ничего удивительного в том, что в прошлом году Новые люди победили в четырех региональных парламентах. В Томске партия получила 15 процентов голосов. «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируются на поиск региональных фигур, а не федеральных медиа персон, - считает политолог Валентин Бианки.

«Новые люди» подчеркивают, что партию строят, прежде всего, в регионах. И в кандидаты берут тех, кто уже что-то делает.

- Космонавтов, артистов, шоуменов мы оставим другим. Нас будут представлять свободные люди из краёв, областей и республик России, которые хотят реальных перемен в стране. Нам не нужны те, кто обещает, что будет, не покладая рук, трудиться, как только окажется в парламенте. С нами придут те, кто работал ещё вчера и работает сегодня. Этим людям нужно не “кресло” в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну, - заявил в эфире канала НТВ Александр Даванков, заместитель председателя партии «Новые люди».