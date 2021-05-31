Сотовые вышки: реальная или надуманная опасность?

Фото: moe-online.ru

Пандемия повысила тревожность россиян. Как показывают опросы населения, в первую очередь, люди переживают за здоровье и безопасность близких. Мы привыкли постоянно быть на связи с членами семьи, но при этом опасаемся, например, вышек мобильных операторов.

В нашем материале разбираемся, почему люди становятся заложниками разных фобий, и стоит ли опасаться воздействия технологий, используемых для работы мобильной связи.

Как россияне относятся к базовым станциям и росту их количества, можно узнать в нашем видео.

Откуда у страхов растут ноги?

Оказывается, сегодня описано более 400 разновидностей страхов. Одна из последних - номофобия, страх остаться без телефона, не дозвониться до близких. По статистике ее испытывают более 66% населения планеты. И это объяснимо. Мы привыкли круглосуточно находиться на связи, для контроля безопасности детей или чтобы не потеряться в чужом городе.

КСТАТИ!

Одно из последних исследований показало, что для 23% россиян остаться без сотовой связи по уровню тревоги всё равно что опоздать на работу. А 15% респондентов разряженный телефон расстраивает так же, как заболевший родственник. В данном случае они волнуются сильнее, чем при разводе и возникновении долгов по ипотеке.

Интересно, что страхи могут быть прямо противоположными: люди боятся даже ненадолго остаться без телефона и при этом опасаются соседства с вышками мобильной связи (радиофобия). Страдающий радиофобией уверен, что вышки сотовой связи являются источниками опасной радиации.

Радиофобия это проявление ипохондрического синдрома. В этом уверена психотерапевт Виктория РЯБОВА.

Виктория Рябова. Фото: moe-online.ru

Обычно люди, страдающие ипохондрическим симптомом, ищут в себе заболевание или его источники, им кажется, что они не здоровы. Они стараются правильно питаться, занимаются спортом, часто посещают врачей, но почему-то ведение здорового образа жизни не облегчает их состояние. Тогда они начинают искать внешние причины своего недуга винят во всём радиоволны и смартфоны, потому что человеческая психика устроена так, что невозможно бояться просто так, без причины, поясняет эксперт.

А стоит ли бояться?

Мобильная связь работает за счёт обмена информацией в радиодиапазоне между телефоном и базовыми станциями. Для человека вредно только излучение в виде потока заряженных частиц и ионизирующее излучение (гамма- и рентгеновское, как в рентген-кабинете). Об этом можно прочитать в любом учебнике физики за 9-й класс. Радиоволны для человека не опасны, они не вызывают мутаций клеток, не могут влиять на ДНК живых существ.

Тысячи научных исследований за последнее десятилетие не обнаружили негативного влияния сигнала сотовых сетей на организм человека (это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения).

КСТАТИ!

Радиоизлучение микроволновки на вашей кухне в 4 раза больше, чем у базовой станции. А чем больше вокруг базовых станций – тем меньше радиоволн излучает ваш смартфон, чтобы «поймать» сигнал.

Кто контролирует установку вышек?

Начнем со строительства.

Места для установки базовых станции выбираются так, чтобы обеспечить качество связи в конкретном районе. Так, чтобы сигнал «не перекрывался» другими зданием (помехи создаются даже из-за крон деревьев). Чем ближе базовая станция к абоненту, тем увереннее сигнал, а значит, меньше излучение от телефона в момент установления вызова.

Прежде чем, начать строительство, операторы готовят внушительный пакет разрешительных документов, на все элементы сооружения, вплоть до гаек, должны быть сертификаты.

Устанавливаемое на вышках оборудование также проходит жесткий контроль. За соблюдением всех требований следит Роспотребнадзор.

Эксплуатация базовой станции.

Если у вас появились какие-либо опасения по поводу электромагнитного излучения от ближайшей базовой станции, обратитесь к специалистам Ростпотребназора, которые могут провести замеры в вашей квартире.

Фото: moe-online.ru

Получается, что базовые станции, кроме психологического дискомфорта для некоторых людей, не оказывают негативного влияния на человека. Напротив, дают возможность всегда оставаться на связи с близкими, не говоря уже о других ситуациях, когда без связи и мобильного интернета как без рук.

Как снять тревожность?

Если вы ощутили сильное беспокойство, получив в мессенджере «страшилку» про какую-то непонятую технологию, вернуть внутренне спокойствие помогут простые советы психологов для отвлечения от пугающих мыслей. Например, можно петь про себя какую-нибудь песню, заменяя каждую гласную букву на «о», и занятому мозгу будет не до тревожных мыслей. Можно выбрать другую, более жесткую технику: ущипнуть себя, когда появляется тревожная мысль. Мозг поймёт, что при обдумывании определённых мыслей возникает дискомфорт, и перестанет их воспроизводить.

Но самый главный способ борьбы со страхом – узнать по теме как можно больше. И концентрироваться не на воображаемом вреде той или иной технологии, а на плюсах и новых возможностях, которые открываются при ее использовании.

Фото: moe-online.ru

Знаете ли вы, что….

- В России действуют одни из самых строгих в мире норм предельно допустимого уровня электромагнитного излучения в месте нахождения человека 10 мкВт/см2. Например, в США, Швеции и Норвегии допустимый уровень выше в 10 раз (100 мкВт/см2).

- По опросам, лишь 12% россиян спокойно переживают ситуацию, когда на их телефоне «села» батарея. Чтобы всегда оставаться на связи, Билайн развивает сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет. По итогам 1-го квартала 2020 года компания удвоила темпы строительства новых базовых станций в регионах России. А еще внедряет искусственный интеллект, чтобы переход сигнала от телефона от одной вышки к другой был «бесшовным».

- Уровень электромагнитного излучения от микроволновки составляет от 120 до 180 мкВт/см2. Это в десятки раз выше, чем от базовой станции. Чтобы ввести в эксплуатацию базовую станцию, оператор обязан предоставить контролирующим органам расчет суммарного воздействия электромагнитных полей с учетом расположенных рядом других вышек. Кстати, здесь в ходе мини-игры вы можете почувствовать себя мобильным оператором, например, Билайн, и самостоятельно поставить новую базовую станцию в городе.