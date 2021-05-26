«У пассажира оставались последние глотки воздуха под крышей»

Слева направо: Александр Кочетов, Вадим Селянский и Владимир Авдеев Фото: УМВД России по Тамбовской области

- Поплавали в ледяной воде, - вспоминает события 14 мая старший полицейский ОППСП МОМВД России «Знаменский» Александр Кочетов.

А начиналось всё с относительно банального сообщения дежурного: в полицию позвонил встревоженный мужчина, который рассказал, что видел пьяного, который садился на водительское место в автомобиль «Нива». Это происходило в центре посёлка Знаменка, у местного гипермаркета «Пятерочка». Для того, чтобы проверить поступившую информацию и, при необходимости, принять меры, на место отправили наряд патрульно-постовой службы на УАЗике.

- Я и мои коллеги – Вадим Селянский и Владимир Авдеев получили это сообщение в десятом часу вечера, - вспоминает Александр Кочетов. – Даже не знаю, как объяснить, но по манере движения машины было видно, что за рулем явно находится нетрезвый водитель.

Полицейские включили спецсигнал на служебном автомобиле и потребовали у водителя остановиться. Но в ответ на это водитель лишь прибавил скорость и попытался уехать. Полицейские начали преследовать автомобиль.

- К счастью, погоня происходила вечером, и машин на улицах посёлка было немного, выехав за пределы населённого пункта, водитель преодолел участок трассы, а потом съехал с неё и начал петлять по просёлочным и полевым дорогам, - вспоминает Александр Юрьевич.

По словам полицейских, на отдельных участках скорость преследуемого автомобиля превышала 120-130 км/ч и возможно, отсутствие на пути этой машины других участников дорожного движения спасло им жизнь.

Машина нарушителя и её преследователи преодолели порядка 12-15 км и оказались в селе Дуплято-Маслово Знаменского района, где погоня неожиданно прервалась. В сумерках водитель «Нивы», как предполагают полицейские, заблудился, заехал на местную переправу, как вдруг потерявшая управление машина влетела в воду.

Сначала полицейские остановились у воды и несколько мгновений наблюдали за автомобилем, но когда поняли, что ни водитель, ни его пассажир не предпринимают никаких попыток, чтобы вылезти из машины, бросились в воду.

- Мы с Вадимом Селянским попробовали открыть передние двери со стороны водителя и пассажира, - говорит Александр Кочетов. – Но их заклинило, и они никак не поддавались, пробовали выбить стёкла, да только они у «Нивы» очень плотные и эти попытки оказались безуспешными.

Тем временем передняя часть автомобиля, где находились пребывающие в ужасе люди, продолжал уходить под воду. На поверхности оставалась лишь задняя часть машины и полицейские решили открыть багажник, чтобы через него вызволить тонущих. Задняя дверь в итоге поддалась. Александр и Вадим пробрались внутрь и начали вытаскивать сначала водителя. Худощавого мужчину относительно быстро удалось вызволить, и его передали на попечение сержанта полиции Владимира Андреева. А вот с пассажиром, который обладал более плотной комплекцией, пришлось повозиться. Мужчину никак не получалось вытащить из машины. Ситуация становилась критической и происходящее, как вспоминают полицейские, напоминало эпизод из фильма, но только в кино это практически всегда заканчиваются благополучно, а здесь могла произойти трагедия.

- У пассажира буквально оставались последние глотки воздуха под крышей машины, - вспоминает Александр Юрьевич. – Наверное, ещё несколько минут, и мы бы его не спасли.

За мгновения до полного погружения «Нивы» под воду 56-летнего мужчину всё-таки удалось вызволить через багажную дверь, и вытащили на сушу. Оказавшись на берегу, мужчины и не думали благодарить своих спасителей. Они категорически отказывались садиться в патрульный автомобиль, пытались сопротивляться и не оставляли намерений скрыться. Но их задержали. К этому моменту машина уже полностью ушла под воду. Как выяснили позже обследовавшие это место эксперты-криминалисты, глубина водоёма в месте, где автомобиль рухнул в воду, превышала 4 метра.

Искупавшиеся в ледяной воде полицейские передали мужчин своим коллегам для разбирательства. 43-летнего водителя «Нивы», который действительно был пьяным за рулём, оштрафовали за это нарушение на 30 тысяч рублей, кроме того, его лишили прав на полтора года. По некоторым данным, мужчина раньше злоупотреблял алкоголем, даже кодировался, но незадолго до этого происшествия, что называется, «развязал». Пассажира привлекли к административному наказанию за сопротивление полицейскому, он тоже получил штраф. Как ни странно, после достаточно долгого пребывания в ледяной воде, никто из полицейских не подхватил даже лёгкую простуду. Сотрудники ППС говорят, что никаких сомнений, когда на их глазах разыгрывалась трагедия, у них не возникало, и неважно, что в беду попали нарушители - решение помочь пришло сразу.

После случившегося руководство полиции решило отметить отличившихся сотрудников.

- За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм сотрудники МОМВД России «Знаменский» сержанты полиции Александр Кочетов, Вадим Селянский и Владимир Авдеев представлены к поощрению руководством УМВД России по Тамбовской области, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.