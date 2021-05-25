Главный тренер ФК «Тамбов»: «Наша история сегодня заканчивается»

Тамбовчане уверены, что игры на своем стадионе, они провели бы с лучшими результатами Фото: ФК "Тамбов"

16 мая игроки ФК «Тамбов» провели последний матч нынешнего сезона в Премьер-лиге, куда команда прорвалась в мае 2019 года. После выхода команды в высший дивизион, областные чиновники строили далеко идущие планы. Местным болельщикам обещали, что в Тамбов придёт большой футбол, а на главном стадионе будут играть лучшие команды страны. Сразу оговаривалось, что на реализацию этих планов потребуется некоторое время, на тот момент футбольная арена Тамбова не соответствовала требованиям РПЛ: на стадионе необходимо было завершить реконструкцию. Ранее здесь модернизировали освещение, оборудовали новое футбольное поле, оставалось увеличить его вместимость до 10 тысяч человек. Чиновники уверяли, что это вполне реально, и буквально к осени 2019 года «Спартак» будет готов принимать игры РПЛ. А пока будут вестись работы, домашней ареной для тамбовчан стал стадион в Саранске. Но ни к осени 2019-го, ни к сегодняшнему дню, завершить 3-й этап реконструкции стадиона так и не удалось. Проведению работ мешали расположенные вблизи объекта памятники культуры, а потом «внезапно» выяснилось, что вдоль стадиона проходит тепломагистраль крупного диаметра, что недопустимо. Большого футбола в результате тамбовчане так и не увидели. Более того, у команды начались серьезные финансовые проблемы, которые нарастали как снежный ком. Из-за возникших долгов команда не смогла претендовать на грантовую поддержку области, одним из условий получения которой является отсутствие каких-либо задолженностей. В отсутствии денег и возможности расплатиться по своим обязательствам, сумма которых превысила полмиллиарда рублей, «Тамбов» в феврале этого года подал иск о банкротстве в Арбитражный суд Тамбовской области. Сейчас он находится на рассмотрении. Несмотря на проблемы, команда продолжала доигрывать очередной сезон. Однако, подавать заявку на получение лицензии для игр в РПЛ и даже в ФНЛ не стал. Комиссия РФС принимала заявки от соискателей лицензий до 25 марта и от тамбовского клуба необходимого пакета документов так и не получила.

Впрочем, в высший дивизион команда, по результатам игр этого сезона и не проходила. Это стало понятно после игры с «Ростовом», которая состоялась 2 мая. «Тамбов» проиграл в этом матче со счётом 0:2 и окончательно лишился прописки в высшем дивизионе. В активе команды на тот момент было 13 очков, всего три победы в 28 турах и расположилась она на последнем месте турнирной таблицы без шансов подняться выше. 16 мая «Тамбов» с разгромным счётом проиграл лидеру чемпионата «Зениту», за который выступает воспитанник тамбовской футбольной школы Юрий Жирков. В наши ворота в этой игре зенитовцы отправили сразу 5 мячей, тамбовчане – один. После матча Жирков, прекрасно знающий о проблемах тамбовской команды, сказал, что несмотря на проигрыш, земляки смотрелись очень достойно.

- По моему мнению, команда должна была закрепляться в Премьер -лиге, но, не знаю, что там произошло с бюджетом, этого не произошло, - говорит Юрий Жирков. – Но даже несмотря на это, тамбовчане смотрелись очень достойно и в этом сложном для команды сезоне боролись до конца и показали очень красивый футбол.

Сразу после завершения матча, главный тренер ФК «Тамбов» Сергей Первушин сообщил, что команда фактически прекращает своё существование.

- Не хочется прощаться с Премьер-лигой, здесь круто: очень хорошие стадионы, достойные соперники, - сказал Сергей Александрович. - К сожалению, не удалось выполнить нашу самую главную задачу, а она заключалась в том, чтобы тамбовчане увидели игры РПЛ. Уверен, если бы мы играли дома, с такими болельщиками, мы бы и ниоткуда не вылетели. Но не всё зависело от нас. Тем не менее, «Тамбов» был в Премьер-лиге, являлся одной из 16 лучших команд России, наш маленький Тамбов…Когда узнали, что клуб не намерен получать лицензию ни для игр в высшем дивизионе, ни в ФНЛ, оптимизма это, конечно не прибавило, даже ФНЛ – это очень серьёзный уровень. Мы играли, мы пытались, мы бились! А сегодня наша история заканчивается. Сейчас клуб находится в стадии банкротства. Область обещала нам поддержку, но до конца это обещание не выполнила. По моей информации, теперь регион лишиться права иметь профессиональную футбольную команду в течение трёх лет.

В администрации области даже после заявления руководства клуба о прекращении существования ФК «Тамбов» уверяют, что продолжают помогать им.

- У клуба есть победы, есть промахи, имеются и проблемы, которые в настоящее время решаются, в том числе, с участием региональной власти, - заявил губернатор Александр Никитин 21 мая, отчитываясь о проделанной в 2020 году работе.

Вместе с тем, руководитель области сообщил, что в планах – создание новой команды, костяком которой могут стать воспитанники «Академии футбола».