В Тамбове начинаются отключения горячей воды

Проверку на каждом участке будут проводить от 3 до 5 дней

С 12 мая в Тамбове начнутся отключения горячей воды в жилых домах. Ранее планировалось, что гидравлические испытания, во время которых сети проверяют на прочность, стартуют уже с 4 мая. Но из-за холодной погоды мэрия рекомендовала теплоэнергетикам перенести проверки на более поздний срок. Напомним, с 14 апреля, после обрушения административного здания на тамбовской ТЭЦ, большая часть горожан осталась без тепла, которое планировали отключить с 15 апреля. От тамбовчан поступило много жалоб на холод в квартирах. Поэтому оставлять жителей города в условиях низких температур ещё и без горячей воды не стали и сроки отключений, как и хотела горадминистрация, сдвинули на более поздние. Но совсем оказаться от проверки сетей в городе не могут.

- Гидравлические испытания – одно из самых важных мероприятий по подготовке теплосетевого комплекса к следующему отопительному сезону. Чем больше ветхих участков трубопроводов в этот период мы выявим и заменим, тем надежнее будет теплоснабжение жителей города зимой, - поясняет управляющий директор филиала ПАО «Квадра»-Тамбовская генерация» Артем Уворвихвост.

Для сокращения сроков отключения горячей воды, энергокомпания в Тамбове проводит гидравлические испытания, разбив систему теплоснабжения по участкам: часть сетей опрессовывается путем повышения давления от Тамбовской ТЭЦ, а часть - с помощью специального мобильного центра. При этом испытания разнесены по срокам. Такой подход позволяет сократить срок проверки до 3-5 дней. Все управляющие компании города заранее уведомлены о сроках отключения горячей воды у жителей в зоне своей ответственности, накануне отключений жителей известят о них с помощью объявлений, размещенных на информационных стендах подъездов. Как обычно, гидравлические испытания пройдут в два этапа, после устранения неполадок, которые выявят после первой проверки, теплоэнергетики проверят качество выполненных работы на заключительном этапе.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ