Сергей Прохоров: «Радио всегда с тобой!»

Сергей Прохоров Фото: Павел ВАСИЛЬЕВ

День радио — не только профессиональный праздник. Это праздник всех нас, потому что все мы — его слушатели. Пусть в разной степени, но в жизни каждого оно играет свою роль. Другое дело, что у каждого есть свои любимые станции, радио-диджеи, программы, за которыми стоит нелегкий труд. Впрочем, для тех, кто делает их, такой труд становится смыслом жизни. Как, например, для тех, кто ведет и обеспечивает эфир станций холдинга «Прохоров Медиа». С его руководителем Сергеем Прохоровым мы встретились накануне этого праздника.

- Сергей, а почему всё-таки радио? Ведь можно было бы открыть телебизнес или развивать Интернет-ресурсы. Но 25 лет назад вы выбрали радио...

- Радио для нас - это образ жизни. Нам интересно делать его. Радио всегда будет с нами и как самый оперативный источник информации, и как самый доступный, и как наиболее эмоциональный для нас и наших радиослушателей. Мы слушаем радио дома или в машине, не обязательно именно слушаем, но слышим. Это связь с миром, где бы мы не находились. Ну, а чтобы эфир слушали осознанно, нужна очень кропотливая работа, которая слушателю не видна и не должна быть видна. Но именно в ней залог успеха, особенно в наше совсем непростое время.

- А время действительно очень жесткое. И если это бизнес, то на первое место выходит менеджмент, не так ли?

- Да, потребовались годы работы на результат. Сейчас у нас охват обеспечивает радиопокрытие практически всей Тамбовской области. При этом передатчики размещены рационально, чтобы сигнал охватывал наибольшую аудиторию. Сложно понять тех руководителей, которые жалуются на трудные времена. А легких не бывает и ждать их в надежде на помощь свыше — дело бессмысленное. И если ты знаешь, как это делать, то у тебя все получится.

- А конкуренция в эфире?

- Я за конкуренцию, она в регионе есть. Это позволяет не расслабляться. Свято место пусто не бывает, если в эфире появляется ниша, то найдется желающий ее заполнить. Конкуренция настраивает нас на создание новых проектов.

- Одним из таких новых проектов стала программа «Здравствуй, завтра!»?

- Да, это утреннее шоу, в котором наши ведущие заряжают слушателей энергией на целый день. Ведь важно, чтобы в самом начале дня у человека было хорошее настроение, дающее ему силы поверить в себя, дающее возможность что-то изменить в своей жизни к лучшему. Здесь нужен баланс новостей, музыки и общей атмосферы в эфире, которая должна притягивать. И судя по откликам, нам это удается, что приятно и за что мы благодарны нашим слушателям. Мы вместе радуемся жизни и вместе преодолеваем трудности. В этом магия радио.

- Сергей, а на ваш взгляд, радио должно воспитывать?

- Мне не нравится слово «воспитывать». Для сегодняшней молодежи оно скорее даёт обратный эффект. Мы же, предлагая темы, даём возможность проанализировать информацию, задуматься над многими актуальными вопросами. Сама форма программ предполагает, что наши слушатели и собеседники люди разносторонние, с хорошим вкусом, и такая концепция радио им интересна. Вот и все.

- Видите ли вы потенциал в движении вперед?

- В любом случае, мы движемся. Мы развиваемся, совершенствуем наш технический потенциал, материальную базу, продолжаем запускать новые проекты. Планируем в Тамбове запустить в эфир «Комсомольскую правду». Ну, и, конечно, продолжим развивать радиоконкурс вокалистов «Высота». И кто знает, может проект станет одним из творческих брендов Тамбовщины? А будущим участникам предлагаем готовить номера — прием заявок начнём с 1 августа. Вот так, через радио к успеху.

И до встречи в эфире!