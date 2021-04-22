В Тамбове заработала СБЕР ЕАПТЕКА: в ассортименте 12 тысяч товаров

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21 апреля в Тамбове открылся крупнейший онлайн-сервис заказа лекарств СБЕР ЕАПТЕКА. Удобный и простой для пользователей, он положительно зарекомендовал себя в разных регионах страны. На сегодняшний день хабы СБЕР ЕАПТЕКИ работают в 63 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан.

- Тамбов стал четвертым в Черноземье, где с сегодняшнего дня стартует работа электронного сервиса покупки и доставки лекарств, – говорит управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец. – Однозначно, здоровье – это главная ценность для любого человека, поэтому мы видим своей задачей создание возможностей для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости.

Ежемесячно удобный сервис используют больше 9 миллионов жителей страны, среди которых, в том числе, люди с ограниченными возможностями. Мобильное приложение СБЕР ЕАПТЕКИ адаптировано для людей с проблемами со зрением и координацией движений.

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Теперь покупателями интернет-аптеки могут стать жители Тамбова. В чем ее отличие от стандартных аптек объяснила директор Центрально-Чернозёмного региона компании СБЕР ЕАПТЕКА Ольга Федотова.

- Хаб – это аптека с большим помещением для хранения лекарств, здесь предусмотрена возможность заказать товары на дом, речь, конечно же, идет о препаратах, которые реализуются без рецепта, - говорит Ольга Федотова. – На сегодняшний день в ассортименте ЕАПТЕКИ в Тамбове представлены не только лекарственные препараты, в том числе редкие, здесь есть БАДы, медтехника, товары для детей, для красоты, здоровья и гигиены. На сайте можно найти более 12 тысяч наименований товаров от 2 тысяч производителей самого широкого спектра.

Есть возможность приобрести в СБЕР ЕАПТЕКЕ спиртосодержащие и рецептурные препараты – их также можно забронировать на сайте или в мобильном приложении, но прийти за заказом нужно будет в пункт самовывоза.

Первая СБЕР ЕАПТЕКА в Тамбове открылась на ул. Монтажников, 2Г. Площадь хаба превышает 500 кв. м., основную его часть помещение для хранения товаров и торговый зал. Одним из первых оценить ассортимент и уютную обстановку новой аптеки смог временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Максим Косенков.

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- Открытие аптеки такого, современного формата, очень важное событие для нашего города, - говорит Максим Юрьевич. – Новый сервис позволит расширить диапазон услуг, которыми смогут воспользоваться жители. Тамбовчане получают возможность не только заказать лекарства через Интернет, но и получить их на дом. Несомненно, СБЕР – серьезная, хорошо зарекомендовавшая себя организация, с высокой степенью социальной ответственности, которая, уверен, обеспечит прекрасное обслуживание посетителей и качество представленных в СБЕР ЕАПТЕКЕ препаратов.

Первым заказом, которые участники открытия тамбовской СБЕР ЕАПТЕКИ, оформили все вместе простым прикосновением руки к экрану, стали лекарства и медицинские товары для подопечных Тамбовского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

- Это очень нужная для наших подопечных инициатива, - говорит главный специалист фонда Ольга Шлыкова. – Спасибо за такой подарок!

В планах СБЕР ЕАПТЕКИ расширение присутствия в регионе. Предполагается, что еще один хаб в ближайшее время заработает в Мичуринске, да и тамбовская сеть будет расширяться – с развитием деятельности компании в регионе заказать и получить лекарства станет еще проще: в 2021 году заработают еще 80 пунктов выдачи заказов в партнерских аптеках.