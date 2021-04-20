«Хочу стать полиглотом и синхронистом»

София Долгова Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

17-летняя София Долгова сейчас учится в 24-й школе и в рамках образовательной программы большое внимание уделяет английскому.

– Софии вообще легко даются иностранные языки, – рассказывает мама школьницы Наталья Николаевна.

И не только языки: девушка успешно занималась танцами, спортом. Когда-то даже планировала связать с ними свою жизнь, решив стать хореографом. Но в какой-то момент поняла, что это скорее увлечение, чем успешное будущее. И стала рассматривать карьеру, связанную с военной службой. В девятом классе София с мамой, которую она называет своей лучшей подругой, всерьёз задумались о будущем девушки.

Китайский подходит не всем

На тот момент у Софии были хорошие знания английского, но большого значения этому своему достижению школьница не придавала: «На английском сейчас все практически разговаривают!», – говорит она. – Им никого не удивишь.

Тогда в семье возникла идея выучить второй язык, который в последнее время тоже претендует на звание интернационального, – китайский.

– Мне он очень нравился, – рассказывает школьница. – Когда думала, выбирала языки, скачала специальное приложение и слушала, как они звучат. Китайский покорил, да и культура, быт этой восточной страны очень интересны!

После того как София определилась с языком, семья начала искать в Тамбове педагога. Поиски привели в гуманитарный университет, где на языковой кафедре проводили занятия по китайскому. С вузом в итоге достигли договорённости о том, что школьница будет посещать со студентами дополнительные занятия.

Там же девочка познакомилась с Юлией Скворцовой (на тот момент студенткой), которая сейчас является преподавателем китайского языка в тамбовской православной гимназии. Это единственная школа области, где его изучают в рамках программы. Какое-то время Юлия занималась с Софией индивидуально.

Вскоре выяснилось, что китайскому в нашем городе учат в центре иностранных языков Speakers United. София считает особенно ценным то, что здесь она общается с настоящим выходцем из Китая.

– Преподаватель сразу объяснил мне, что китайский язык подходит далеко не всем иностранцам, которые пытаются его учить. И если он не «даётся», то лучше выбрать другой, – говорит наша героиня. – Например, в практике моего педагога был случай, когда его ученик оставил тяжёлый для него китайский и стал осваивать арабский. Этот язык мальчику подошёл идеально. А китайский язык – особенный. Он тоновый, и в зависимости от тона значение слова может сильно поменяться. Это делает его одним из самых сложных для изучения.

Но Софии китайский, которым она занимается уже два года, очень нравится. Правда, помимо нехватки преподавателей на начальном этапе девушка сталкивалась и с другими трудностями, порой даже комическими.

– В одном из наших книжных я купила китайский словарь. Во всяком случае, так было написано на обложке. А когда показала его преподавателю, выяснилось, что часть слов там – на японском, – смеётся школьница. – С тех пор мы стараемся заказывать только проверенные издания из столицы.

«Дискутировать было не с кем…»

Несмотря на большую загруженность в последнем, выпускном классе, София периодически устраивает себе проверки знаний китайского. В начале учебного года она приняла участие в олимпиаде по этому предмету. Успешно пройдя школьный и городской этапы, девушка «срезалась» на областном: подвела письменная часть. Тем не менее, на следующий день София отправилась сдавать устную, где её снова ждал неприятный сюрприз.

– Участники, разбившись по три-четыре человека, должны были подготовить выступление продолжительностью от 7 до 10 минут, – рассказывает выпускница. – А в Тамбовской области я – единственная «китаянка». И тех, кто мог бы поддержать беседу по теме: «Плюсы и минусы дистанционного обучения», просто не было. Дискутировать не с кем… Даже на русском сходу подготовить такой монолог нелегко, а тут китайский. Причём оговаривалось, что выступление меньше 4 минут вообще не засчитывается.

Такие же ситуации, по словам Софии, возникали и в других небольших городах, где оказалось по одному участнику олимпиады. Услышав задание, ребята растерялись. В управлении образования Тамбовской области Софии посоветовали всё-таки пройти испытание, как получится, заверив, что критерии для таких «одиноких» участников снизят. В результате девушка набрала 16 из 20 возможных баллов. Лучшие результаты показали только школьники, у которых в семье есть выходцы из Китая.

– Это нечестно – сравнивать тех, кто учит язык с нуля, и тех, кто владеет им как родным, – возмущается София. – Я понимаю желание ребят выиграть, и претензии у меня не к ним, а к чиновником от Минобразования. Участников олимпиады надо разделять!

В Москве сдавать китайский пришли почти 250 человек

В феврале София отправилась в Московский государственный лингвистический институт, чтобы сдать экзамен HSK 3. По словам девушки, несколько аудиторий были наполнены людьми самого разного возраста, которые также решили сдать язык, общее число участников превышало 250 человек. Во время испытания оценивают базовые знания. Успешно сдавшие экзамен третьего уровня должны уметь свободно использовать язык в повседневной, студенческой, профессиональной жизни, а также в путешествиях по Китаю.

– В университеты Китая можно поступить при наличии третьего-четвёртого уровня HSK, – объясняет София. – А всего их шесть. Но даже переводчики-синхронисты не всегда имеют последний, в принципе им достаточно HSK 5.

Третий уровень тамбовчанка успешно сдала и уже направила документы в два китайских вуза: университеты Тунцзи и Ханчжоу. Оказывается, для этого не нужно дожидаться итоговых оценок, всё можно сделать заранее, а потом дослать аттестат. А вот результат ЕГЭ по китайскому, который София предпочла в качестве предмета по выбору, в Китае вообще не требуется, так что для девушки это скорее ещё одно личное испытание.

– Я рассматриваю два варианта обучения, – делится она. – Могу взять так называемый языковой год, в течение которого буду также ходить на учёбу, получать оценки, совершенствовать знания языка, а уже потом перейду на первый курс. Но есть вариант пропустить языковой год и поступать в вуз на обычных основаниях. Пока я думаю.

Несмотря на то, что в Китай девушка отправляется со своим молодым человеком (ребята сейчас учатся в одной школе и встречаются полтора года), София признаётся: чем меньше остаётся до запланированной даты, тем страшнее ей становится. Девушку пугает расставание с родными. В том числе двумя сёстрами, младшей из которых всего четыре года.

– Я – «мамсик», – смеётся София. – И если уеду, смогу видеться с семьёй только на каникулах. Но у меня есть цель – стать полиглотом и хорошим синхронистом. Наряду с русским, английским, китайским, я хочу выучить итальянский, испанский и ещё много-много языков.

Тамбовчанка мечтает стать высококлассным переводчиком

«Для ЕГЭ по китайскому всё будет готово»

Как рассказали в региональном Центре экспертизы образовательной деятельности, для сдачи ЕГЭ по китайскому обеспечат все необходимые условия. Как и в случае с другими иностранными языками, испытания по нему будут проходить в течение двух дней.

– Первый этап экзамена – устный – будет проходить в школе № 5 города Тамбова, – говорит заместитель директора центра Елена АГАФОНОВА. – В соответствии с заданием выпускница будет наговаривать устные ответы под запись. Если бы в Тамбовской области не было специалистов, готовых проверить и оценить работу, её направили бы в Москву. Но в нашем регионе создана комиссия из трёх членов, в состав которой вошли преподаватели, в том числе имеющие китайское происхождение и проживающие сейчас в Тамбове. После первого этапа запланирован второй – письменный. Здесь нужно будет выполнить задания на специальных бланках.

Будет проводиться в регионе и пробный экзамен по иностранному языку. Правда, только по английскому. Он запланирован на 19 мая. Принять в нём участие смогут все, кто выбрал сдавать иняз. Хотя бы для того, чтобы понять, как будет выглядеть процедура. Готовиться к экзамену можно на сайте fipi.ru, где представлены демоверсии заданий по всем предметам.