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Алексей Александрович, расскажите нашим читателям о себе.

Моя родина – российское Черноземье. В Воронежской области прошли мое детство и юность, родительский дом, который реально построил еще мой дед. Здесь начиналась и история партии «Родина», которую организовывали Дмитрий Рогозин ныне – является главой «Роскосмоса»и Александр Бабаков - сенатор от Тамбовской области, я им активно в этом помогал, десятки раз вместе проехав весь регион вдоль и поперек

Родился 30 июня 1962 года в Воронеже. После окончания Воронежского политехнического института пошел работать на одно из крупнейших предприятий ракетно-космического комплекса – Конструкторское бюро химавтоматики, прошёл путь от лаборанта до инженера-технолога.

Более 20 лет на муниципальной и государственной службе. Работал в информационно-аналитическом отделе администрации Воронежа, начальником Главного управления государственной службы администрации Воронежской области, полномочным представителем губернатора в Воронежской областной Думе. В 2009-2011 годах – советник губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

В 2012 году возглавил партию «Родина», стал одним из учредителей и членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Я был единственным депутатом, выступавшим за присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации, и у единственной партии есть соглашение о сотрудничестве и взаимодействии тогда ещё с Всеукраинской партией «Русское Единство» Лидером партии являлся Сергей Аксенов. Мы были первыми и на восставшем Донбассе, помогали нашим соотечественникам в Приднестровье. Приказом министра обороны награжден медалью «За возвращение Крыма», и Орденом за верность Долгу, который вручил лично Аксенов - ныне глава Республики Крым и это предмет моей отдельной гордости. Всегда стараюсь быть на острие событий, потрогать, как говорится, все своими руками.

Веду активный образ жизни, увлекаюсь восточными единоборствами, краткосрочные отпуска провожу в поездках на мотоцикле по нашей необъятной Родине и странам СНГ.

Что Вас связывает с Тамбовской областью?

Тамбов – это тоже Черноземье, проблемы и чаяния которого мне хорошо известны. А теперь это еще и одна из основных опорных точек партии «Родина», которую я возглавляю. Тамбовский партактив выступил на прошедших выборах настолько блистательно – получив в городской думе 26 мест из 36 – что мы всерьез задумались о том, что именно в этом регионе наша программа находит наибольший отзыв среди населения. И именно от Тамбовской области, где мы с однопартийцами можем реально влиять на экономическую и финансовую ситуацию, логично было бы и избираться в Государственную Думу, чтобы получить возможность лоббировать интересы жителей региона и на федеральном уровне.

Ваше мнение о социально-экономической ситуации в нашем регионе?

Ситуация и цифры, ее характеризующие, мне хорошо знакомы. Отмечу, при нынешнем губернаторе показатели стабильно идут вверх. Положительную динамику отметил и президент Путин, когда поддержал стремление Александра Никитина выдвигаться на новый срок.

Область демонстрирует приличные темпы роста в пищевой и перерабатывающей промышленности. Бизнес с готовностью идет в АПК, во многом благодаря губернаторскому проекту поддержки фермеров, задача которого добиться до 2024 года открытия 170 новых хозяйств. Ежегодно в сельское хозяйство региона вкладывается порядка 30 миллиардов рублей инвестиций, и это позволило создать больше 5000 рабочих мест. Тамбовская промышленность также не стоит на месте – регион производит до 40% материалов для панельного домостроения, более 60% всех российских средств индивидуальной защиты. Уникальной продукцией остаются органические пигменты, красители и оптические отбеливатели, их выпускают только на Тамбовщине. Путь, и темпы выбраны верные, поэтому мы, безусловно, будем поддерживать региональную власть и непосредственно Александра Никитина.

Как Вы оцениваете работу регионального отделения партии «Родина» в регионе и её руководителя Максима Косенкова в частности?

Тамбовское отделение партии «Родина» – без сомнения одно из лучших в стране. В Тамбовской области она получила безусловную поддержку жителей, нет сомнений, что это – личное доверие людей Максиму Косенкову. Он, без сомнения, деятельный и ответственный руководитель, прошедший проверку временем. Мне хорошо известно, что прошлый период его руководства городом тамбовчане вспоминают с особой теплотой. Прекрасно знаю, что именно в это время город стал кардинально меняться, его внешний облик даже на фоне других городов выглядел очень привлекательно. Тамбов, сохранив исторический облик, стал современным областным центром. В городе появились фонтаны, благоустроенная набережная, в порядок привели парки, скверы, преобразились популярные у горожан места отдыха. Стали благоустраиваться дворы, ремонтироваться дороги. И все это делалось за счет городского бюджета, нацпроектов тогда еще не было. Тамбовчане всё это помнят, именно люди вернули Максима Юрьевича во власть.

Он и пострадал – от политических конкурентов, которые не знали, как устранить его легальными способами, и стал, пожалуй, первым в современной России, кто после сложного периода в своей жизни, не просто выстоял, а смог преодолеть все, выпавшие на его долю, испытания. Это, конечно, удивительная ситуация, прежний губернатор в истории Косенкова, сыграл негативную роль. Нынешний руководитель региона показал себя грамотным руководителем и вернул Максима Юрьевича во власть. Это сильный и достойный поступок Александра Никитина. На мой взгляд, главное отличие Косенкова от его коллег – стремление идти на контакт с людьми: в любом дворе, здании мэрии, в соцсетях. Он этим живет! Скажу откровенно такого градоначальника за счастье получить любому областному центру страны.

Расскажите о благотворительной программе «Помощь и доверие».

Мы запустили программу в Воронежской области еще в 2016 году, и главное ее отличие – полное отсутствие бюрократии. Помощь оказываем адресно: многодетным матерям, одиноким пенсионерам, инвалидам. В одной только Воронежской области продовольственные наборы получили 1100 семей и 15000 нуждающихся. Обострила необходимость этой работы пандемия. Программа «Помощь и доверие» реализуется и в учреждениях: детские социально-реабилитационные центры в разных районах области получали одежду, спортинвентарь, интернат для престарелых и инвалидов – предметы первой необходимости. Программа работает в 40 регионах России. Теперь – и в Тамбовской области. Раздали уже больше 1000 продуктовых наборов Тамбове, Котовске, Моршанске, Моршанском районе, Мичуринске, Мичуринском районе, Сосновке, Первомайском районе.

Чем для вас является работа в Государственной Думе?

Прежде всего, способность помочь людям быстрее и эффективнее, чем это сделал бы человек без депутатского статуса. И конечно защита государственных интересов – во всех отраслях, но с учетом благополучия для каждого отдельного гражданина.

На моем счету участие в разработке уже нескольких сотен законопроектов – касающихся и внешней, и внутренней политики, которые, на мой взгляд, действительно улучшают жизнь в стране. Скажем, существует в стране оборонная промышленность, к которой я, кстати, тоже в свое время имел непосредственное отношение – изрядно потрепанная с советских времен, но все еще являющаяся локомотивом отечественной экономики. А это ведь еще и 2,5 миллиона человек, которые в ней заняты. Это целая армия, которая зависит от условий, в которые поставит оборонку государство. Еще одна важная для меня часть деятельности – миграционная политика. На прошедшем совсем недавно заседании президентского Совета по межнациональным отношениям, членом президиума которого являюсь, еще раз подчеркнули: Россия – многонациональная страна, но все же потоки приезжающих к нам из-за рубежа нужно каким-то образом регулировать, помогать встраиваться в русскую культурную парадигму тем, кто этого действительно хочет и этого заслуживает. Иначе получается бардак, который приводит к всплеску криминала и межэтническим конфликтам, которые мигранты зачастую тянут за собой из своих родных стран.

И – надо сказать – что мы двигаемся в правильном направлении, и это подтвердил президент, одобривший большинство наших инициатив. Пока еще не все идеально, но такого беспредела, как творят беженцы из Азии и Африки в Европе – у нас точно не будет.

К каким из принятых за последнее время законов у Вас есть претензии, как у политика, и как у человека?

Резкое неприятие у меня, как политика и гражданина, вызвало повышение пенсионного возраста. Я голосовал против этого! Реформа, как уверяют ее инициаторы, дала экономию больше 20 миллиардов рублей, но социально-политический ущерб оказался гораздо значительнее. Это удар по пенсионерам, которые и без того в большинстве своем бедствуют. Экономисты подсчитали, что к 2050 размер пенсии будет составлять меньше трети от средней зарплаты, и это результат как раз нововведений 2018 года.

Кстати, еще не поздно сделать работу над ошибками, тем более что и в правительстве многие уже признают, что пенсионный возраст подняли зря. Стоит вообще вернуться к старой практике выплат из госбюджета, а пенсионный фонд, в который деньги уходят, как в черную дыру, и вовсе упразднить.

Голосовал против заморозки индексации пенсий военным, против того, чтобы дорожные камеры передавали в частные руки, против того, чтобы нефтегазовую отрасль освобождали от уплаты налогов, поддерживаю закон о детях войны, который никак не примут, и другие. Подробную информацию можно посмотреть на сайте Гос Думы и партии Родина. На рассмотрении и в разработке десятки законопроектов.