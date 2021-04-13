Горожане отклонили проект застройки старого Тамбова

Жители центра не захотели уезжать из своих домов

5 апреля в Тамбове прошли общественные обсуждения проекта развития части территории, расположенной в границах улиц Ленинградской, Базарной, Комсомольской и К. Маркса. Сообщение о возможной застройке этой территории, расположенной в историческом центре города, появилось в конце февраля. Согласно планам застройщика ООО «Первая строительная компания», которое получило право на участок ещё в 2016 году и разработало проект развития участка, вместо старых зданий здесь должны были появиться шесть 8-этажных двухсекционных жилых домов, в одном из которых собирались разместить магазин. Помимо этого планировалось возведение двух пятиэтажек и четырёх шестиэтажек, двухэтажного спортивного клуба, строительство подземной парковки на 90 мест, центра соцобслуживания, включающего четыре отдельно стоящих здания, а также объектов коммунальной инфраструктуры – трансформаторных и газораспределительных подстанций, а также сетей газо, водо и электроснабжения. По предварительным расчетам в новом элитном комплексе с, как заявляет застройщик, «повышенным уровнем комфортности», могли бы чуть больше 1300 человек.

В случае одобрения проекта застройщик должен был договориться с жителями этой части города о выкупе их домов и земли, или о предоставлении квартир. Как и положено по закону, жители «квадрата», который собирались развивать, могли высказать свое мнение по этому поводу. Как следует из протокола общественных обсуждений, большинство их участников высказались против застройки квартала многоэтажками. Большое количество жалоб поступило от жителей дома по ул. Комсомольской, 56. Это строение не попадает в «квадрат», который собираются развивать, но находится на границе застраиваемой территории – строительство 8-этажки, согласно проекту, намечено на месте расселенного дома №58 по ул. Комсомольской, в непосредственной близости от 56-го, и это вызывает опасения жителей.

- В случае начала строительства многоэтажки на этом месте бывшего дома №58 по ул. Комсомольской наши аварийные строения просто не выдержат работы большегрузной техники, рытья котлована, проезда большегрузных машин, - беспокоятся жители нескольких корпусов ул. Комсомольской, 56. – Здания просто сложатся как карточные домики! Кроме того, жители лишатся своих сараев, водопровода, проложенного по территории соседнего дома. Наши дома – с частичными удобствами, сейчас туалет находится в 15-20 метрах от запланированного строительства 8-этажки, что недопустимо по санитарным нормам. Также всем правилам противоречит возведение электроподстанции около корпуса А, это недопустимо!

Жители дома на Комсомольской, 56 готовы были поддержать проект, только если их тоже переселят из разрушающихся корпусов. Мнение людей приняли к учёту.

Владельцы собственности внутри застраиваемого квартала, выступили против сноса своих домов (отнюдь не ветхих), гаражей, а один из жителей, в целом не высказываясь против проекта, просил сохранить при проведении работ 200-летний дуб, растущий на перекрёстке улиц Комсомольской и Ленинградской.

- Будет очень жаль, если дерево погибнет, - сокрушается участник общественных обсуждений.

По словам первого заместителя начальника регионального управления градостроительства и архитектуры Александра Филатова, проект планировки и межевания квартала в центре Тамбова, учитывая мнение проживающих здесь горожан, отклонили.

- Ни для кого не секрет, что вопросы, возникающие при развитии застроенных территорий, носят остросоциальный характер. Из опыта скажу, что опираясь на количество и характер обращений, касающихся такой тематики правообладатели земельных участков и жилых объектов, возможно разделить на две категории в пропорции примерно 50/50 - тех, кто хочет улучшить свои условия и тех, кто хотел бы остаться жить на привычном ему месте в привычном ему доме, - поясняет Александр Алексеевич. – В данном случае проект отклонён из-за того, что большинство населения отнеслись к нему отрицательно, а также в связи с тем, что срок исполнения договора, который ООО «Первая строительная компания» заключило с администрацией города Тамбова в ноябре 2016 года, истёк. Результаты публичных обсуждений размещены на официальном сайте управления.

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В Тамбове появится градостроительный совет

В ближайшее время в областном центре появится градостроительный совет. Это орган, который будет представлять позицию города по любым изменениям в генеральном плане и планам развития и застройки той или иной территории. Причем делать это он, как предполагается, должен будет объективно и профессионально. Врип главы города Максим Косенков поручил разработать положение о работе нового органа и сформировать предложения по персональному составу.

- По мнению градоначальника в совет должны войти архитекторы, специалисты, а также представители общественности, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.