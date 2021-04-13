Стройфирмы обязали отремонтировать «уплывший» за зиму асфальт в Тамбове

Ремонт ведется в разных частях города Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове с наступлением тепла обследовали городские дороги, находящиеся на гарантии. На большинстве из них выявили недостатки, которые подрядчики должны будут отремонтировать за свой счёт.

- На сегодняшний день в городе находятся на гарантии 168 автомобильных дорог общая площадь дорожного покрытия на которых - 1 136 000 кв.м., - поясняет заместитель главы администрации города Тамбова Юрий Зарапин. - Во время проведенных в течение двух прошедших недель обследований выяснилось, что из 168 дорог на 46 дефектов не обнаружено, на 122 они есть. Дефекты зависят от годов эксплуатации. То, что было отремонтировано в прошлые года, допустим за 2020 год, это 38 улиц, на них фиксируем в основном стирание разметки, раскрытие швов в местах примыканий, на примыкании есть раскрытие швов, е, шелушение покрытия. Это незначительные дефекты, которые устраняются легко и без применения каких-то конструктивных решений. За 2019 год в городе отремонтировали 31 дорогу. Дефекты схожи, за исключением того, что в некоторых местах уже есть ямочность, но незначительная, не аварийного характера.

Во время весеннего осмотра гарантийных дорог специалисты Дирекции неоднократно фиксировали просадку смотровых колодцев инженерных коммуникаций. Где-то они завышены, где-то занижены, и помимо неудобства для водителей и пассажиров эти перепады влияют на безопасность дорожного движения. Эти недочёты обещают устранить к 1 мая.

По закону, во время гарантийного срока исправить состояние дорожного покрытия, если оно пришло в негодность должен подрядчик, причём за счёт собственных средств. Это предусмотрено условиями договора, который заключали со стройфирмами перед реконструкцией улиц. Как правило гарантийный срок на дорожную одежду составляет не меньше 6 лет. После получения результатов ревизии улиц, претензии, если таковые имелись, направили исполнителям работ.

- Практически все подрядчики соглашаются с этими претензиями, единственное, у нас есть такие организации, которые находятся в Воронеже и в Москве, они не отказываются от ответственности, но сам представитель на обследование не является, как это положено, осматривать дороги приходилось без них, - говорит и.о. генерального директора МКУ «Дирекция городских дорог» Денис Козадаев.

Готовятся в городе и к ремонту новых дорог, список которых утвердили в конце марта в Тамбовской городской Думе. В него вошли 47 улиц, расположенных в основном в жилых массивах. Это дороги, которые не ремонтировали десятилетиями. Для того, чтобы эти работы проделали максимально эффективно, с жителями предварительно, ещё до старта реконструкции, обсудят нюансы по каждой отдельной улице. С людьми собираются согласовать уклоны дорожного покрытия, водоотводы, обустройство тротуаров и бордюров. Кроме того, жители смогут контролировать работы и сразу сообщать в мэрию о недостатках. По словам Юрия Зарапина, организация работы с жителями и создание групп общественного контроля над начнется уже на текущей неделе.

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В Тамбове подвели итоги первой недели большой уборки

Весенний месячник по наведению порядка и подготовке городских территорий к лету периоду стартовал в Тамбове 30 марта. Сейчас в мэрии подвели итоги первой недели реализации работ. По данным городской администрации, за это время работники муниципального учреждения «Спецдорсервис» привели в порядок около 30 процентов всех пешеходных перильных ограждений в городе. Их протяженность составляет почти 11 тысяч секций или более 22 погонных километров. Ограждения отмывают, ремонтируют там, где это необходимо, а затем красят. Кроме того отмыто больше 22 тысяч квадратных метров тротуаров и около 2 тысяч пешеходных переходов (по улицам Советская и Мичуринская). Параллельно рабочие сметают песок и собирают мелкий мусор, моют бортовые камни, пешеходные и перильные ограждения мостов и путепроводов. Полотно городских дорог готовят к нанесению дорожной разметки. Всего к 1 мая ее планируется нанести на общей площади почти 13 тысяч квадратных метров.

На улицах Советской, Интернациональной, Красной, Носовской, Пионерской, 40 лет Октября, Мичуринской и других установили отремонтированные и покрашенные после инвентаризации 208 урн. Также город заключил договор на приобретение дополнительных мусорок, а кованые урны, которые установят в исторической части города специалисты «Спецдорсервиса» изготовят своими силами.