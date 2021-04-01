В Тамбове вырастет плата за детский сад

Рост платы вызовут повысившиеся затраты на питание детей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове пересмотрели денежные нормы питания воспитанников городских дошкольных учреждений. Напомним, родительская плата примерно на 80% тратится именно на обеспечение ребят завтраками, обедами и ужинами. В областном центре денежные нормы питания не менялись с 2015 года. Это выяснил детский омбудсмен во время проверки, которая прошла в детских садах в декабре этого года. Тогда выяснилось, что в круглосуточных группах, которые есть в двух детских садах – «Алёнушке» и «Белочке», у ребят было на один прием пищи меньше, чем положено. Нарекания у проверяющих вызвало меню дошколят: малышей могли несколько раз на дню накормить картошкой или макаронами, при этом малыши недополучали мяса, молока, рыбы, фруктов овощей и соков. Выяснилось также, что с 2015 года затраты на питание детсадовцев никак не менялись. Во всех детских садиках города ребят кормили по утвержденным 6 лет назад расценкам. Так, в группах 8-10,5-часового пребывания в день на еду ребенку от 1 до 3 лет тратят 80 рублей, дошколята от 3 до 7 лет питаются на 98 рублей. При 12-часововм режиме посещения садика ребята от 1 до 3 лет питаются на 96 рублей в день, от 3 до 7 лет – на 118. В «круглосутке» на питание одного воспитанника тратят 107 рублей (для малышей от 3 до 7 лет), и 131 рубль на ребят старшего возраста. Существует и расценки на еду для детей до года: 53 рубля для 4-6 месяцев, 84 рубля - для 7 месяцев, 115 рублей – для 8 месяцев, 145 – для 9-12-месячных малышей.

22 марта в администрации Тамбова утвердили новые денежные нормы питания. Изменения, впрочем, связывают не только с претензиями уполномоченного по правам ребёнка в области, но и с нововведениями, которые предусматривают санитарные нормы и правила, вступившие в стране в силу с начала этого года.

Новый документ устанавливает число приёмов пищи в детском саду: если ребенок находится в дошкольном учреждении меньше 5 часов, его покормят 2 раза; если 8-10 часов, то 4 раза; 11-12 – 5 раз в день. 6-разовое питание предусмотрено для тех, кто находится в учреждении круглосуточно. Регламентированы также масса порции блюда и суточный набор их составляющих. Отдельно прописана продукция, которая запрещена к употреблению. Сюда входит непромаркированная продукция, субпродукты, яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой, консервы, у которых нарушена герметичность, макароны по-флотски, грибы, квас, соки концентрированные, а также различные майонезные соусы и кетчуп. При разработке нового полноценного рациона для дошкольников выяснилось, что денег, которые тратились на питание, уже не хватает. Поэтому их пересмотрели, конечно же, в сторону увеличения.

- В детских садах города организовано 4-х разовое питание в группах дневного пребывания, 6 приёмов пищи в круглосуточных группах, - говорит начальник управления дошкольного образования администрации города Тамбова Наталия Полунина. - Процесс приготовления пищи дошкольные образовательные учреждения осуществляют сами на пищеблоках, которые работают в режиме полного цикла производства, начиная от обработки сырья и заканчивая реализацией готовой пищи. Ежедневно воспитанники получают овощную, кисломолочную, мясную продукцию, фрукты, соки, хлебобулочные изделия в соответствии с санитарными нормами и требованиями. С учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах сформирован рацион питания и согласовано с Роспотребнадзором примерное 10-ти дневное меню. Постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от 22 марта утверждены новые денежные нормы питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Тамбова.

Согласно этому документу денежные нормы повышаются в среднем в пределах 30-35%.

Так, если по старым нормативам в группах 8-10,5-часового пребывания в день на еду ребенку от 1 до 3 лет тратили 80 рублей, по новым положено 108 рублей, дошколята от 3 до 7 лет питавшиеся на 98 рублей, получат её за 128 рублей. При 12-часововм режиме посещения садика на ребят от 1 года до 3 лет тратили 96 рублей в день, теперь это обойдётся в 129 рублей, расценки на питание дошколят от 3 до 7 лет вырастут со 118 рублей до 153 рублей. Если сейчас в «круглосутке» на питание одного воспитанника тратят 107 рублей (для малышей от года до 3 лет), и 131 рубль на ребят старшего возраста, то с новыми нормами эти суммы вырастут до 143 и 169 рублей соответственно. Существующие расценки на еду для детей до года (53 рубля для 4-6 месяцев, 84 рубля - для 7 месяцев, 115 рублей – для 8 месяцев, 145 – для 9-12-месячных малышей) тоже пересмотрели. Теперь на питание детей 4 месяцев будут тратить 48 рублей в день, 5 месяцев – 85 рублей, 6 – 117, 7 – 130, 8 – 198, а на малышей от 9 до 12 месяцев – 243 рубля.

Так как 80% родительской платы идёт на организацию питания дошколят, ожидаемо, что рост затрат на еду неминуемо приведет к увеличению стоимости платы за детский сад. Родители воспитанников дошкольных учреждений рассказывают, что об этом их уже предупредили, хотя никакого нормативного акта по этому поводу в городе официально пока нет.

- Сегодня в садике «Семицветик», куда ходит моя дочь, объявили о повышении платы за сад на 460 рублей, - рассказывает папа дошкольницы Юрий Клименко.

По предварительным данным, рост стоимости услуг дошкольных учреждений составит от 400 до 500 рублей, в зависимости от возраста и режима посещения детского сада. Пока пребывание ребенка до трёх лет в группе сокращенного дня составляет 1 740 рублей. Для детей до 7 лет – 2 030 рублей. Полный день для малышей - 1 850 рублей, а для тех, кто старше – 2 190 рублей. Цена круглосуточного пребывания на сегодняшний день - 2 170 и 2 580 рублей соответственно.

- Введение новых норм потребует изменения родительской платы. В Тамбове она не индексировалась уже более двух лет. Как отметил врип главы города Максим Косенков, решение будет принято только после согласования с родительской общественностью, - говорят в администрации Тамбова.

КСТАТИ

На столы детсадовцев города попал фальсификат

Для питания дошкольников в детских садах Тамбова использовали фальсифицированные творог и сливочное масло. Некачественную продукцию выявили специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Претензии возникли к индивидуальному предпринимателю О. Н. Мысиной, которая занималась поставкой продуктов в детские сады, заключив соответствующий государственный контракт. В июле прошлого года МБОУ «Детский сад» Тамбова привезли 95-ный творог, который, согласно этикетке произвели в Рязанской области. Однако по документам его сделали в Пензенской. Поставщика обвинили в подмене упаковки и маркировки продукции. В сентябре прошлого года предпринимательница поставила сливочное масло в другой детский садик. Производителем этой продукции было указано воронежское предприятие, но в федеральной информационной системе документов на масло не нашлось. Оба производителя, заявленные поставщиком, ответили, что не имеют к подозрительному маслу и творогу никакого отношения. Установить, кто его произвёл, так и не удалось. Во время проведения лабораторных анализов выяснилось, что в образцах продукции есть растительные жиры, а значит, она является фальсифицированной. За поставку таких продуктов наказали предпринимателя.

- В марте этого года недобросовестного поставщика признали виновным и привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. – Общая сумма штрафов составила 65 тысяч рублей.