Игрок ФК «Тамбов» пожаловался на зарплату в 12 тысяч рублей

Владислав Карапузов Фото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).

Футболистам ФК «Тамбов» платят минимальную зарплату. Об этом рассказал арендованный клубом полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов.

- Конечно, на 12 тысяч рублей в месяц молодому человеку в России существовать очень тяжело, а вот на 50 вполне можно. Если мы говорим о футболистах «Тамбова», то тут нужно понимать, что у нас есть база, трехразовое питание, есть, где спать. Разумеется, если бы всего этого не было, было бы тяжелее, - пожаловался в интервью "Матч ТВ" Владислав Карапузов. - Мы знаем ситуацию в «Тамбове», и каждый футболист шел в клуб осознанно, но с точки зрения зарплат — конечно, такого нигде в РПЛ нет. С другой стороны, люди в России получают такие зарплаты, потому прожить реально. Но это, понятно, не про красивую жизнь.

Руководство ФК «Тамбов» признает, что зарплаты игроков, пополнивших команду в последние месяцы, действительно варьируется от 12 до 50 тысяч рублей. О том, что вознаграждение будет «чисто символическим», футболисты знали. Минимальную зарплату платят арендованным игрокам, и, кроме того, что аренда для ФК «Тамбов», учитывая его плачевное состояние – бесплатна, с клубами, предоставивших своих футболистов достигнута договоренность о том, что выплату остальной части гонорара они берут на себя. Максимальные 50 тысяч рублей получают игроки, которые заключили контракты с тамбовским клубом. По словам генерального директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой, информация о минимальном уровне зарплат футболистов не соответствует действительности.

Финансовые проблемы ФК «Тамбов» испытывает с середины прошлого года. В своих бедах клуб обвиняет руководство области, которое, по мнению администрации ФК «Тамбов», не в должной мере поддерживает ассоциацию.

- ФК «Тамбов» по форме своей организации является автономной некоммерческой организацией, - пояснил губернатор Тамбовской области Александр Никитин. – Финансирование клуба происходило на конкурсной основе, они подавали заявку и получали грант. В прошлом году его сумма составила 350 миллионов рублей. Да, я понимаю, что этого мало для команды, которая играет в высшем дивизионе. И область была готова рассмотреть поддержку в большем объеме, но на определенных условиях. Для этого требовалось перейти на сметное финансирование. Но от такого варианта в ФК «Тамбов» отказались.

В качестве финансовой поддержки область предоставляла клубу гранты, в 2020 году их размер составил около 350 миллионов рублей. Проверка использования этих средств, показала, что в клубе весьма неплохие зарплаты, по словам губернатора ранее, до "накрывшего" клуб финансового кризиса футболисты здесь не бедствовали и получали зарплаты по 1,5-2 миллиона рублей, а массажисты по 600-700 тысяч рублей.

- Да у меня поладминистрации, узнав об этом, собрались в ФК «Тамбов» мячики надувать, - возмущался Никитин.

Но с лета прошлого года игрокам перестали платить зарплаты, из-за чего гендиректор клуба попала под следствие. Общая же сумма долговых обязательств ФК «Тамбов» превышает полмиллиарда рублей. 2 февраля клуб подал в Арбитражный суд заявление о собственном банкротстве. Первое заседание по рассмотрению этого заявление назначено на середину апреля. На днях ФК «Тамбов» стал фигурантом еще одного громкого скандала: двоих игроков клуба подозревают в том, что они сделали букмекерские ставки в матчах с собственным участием. РФС заявил о проведении проверки по этой информации.