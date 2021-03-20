Тамбовчанам представили эскизы скверов, которые выставят на голосование

В этом году голосование пройдет в онлайн-формате Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Тамбовчанам представили эскизы скверов, из которых нужно будет выбрать территорию, которую отремонтируют уже в следующем, 2022 году. На благоустройство в областном центре претендуют 8 территорий. Та, что наберёт наибольшее число голосов во время обсуждения, в следующем году будет отремонтирована.

Впервые в этом году голосование пройдет в онлайн-формате. Оставить свой голос каждый тамбовчанин старше 14 лет сможет на портале za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги».

В преддверии голосования в городе проводят общественное обсуждение предлагаемых проектов. В течение месяца, до 15 апреля горожане смогут не только ознакомиться с дизайн-проектами территорий благоустройства, но и оставить с помощью специальной формы свои комментарии и пожелания. Сделать это можно на официальном сайте администрации города Тамбова: city.tambov.gov.ru

Сквер на бульваре Энтузиастов (от ул. Социалистической до ул. Рылеева)

Сквер представляет собой зону отдыха и является пешеходным. Здесь отсутствуют элементы благоустройства: малые архитектурные формы, тротуары, освещение. По границам сквера не установлено ограждение, пешеходные дорожки – в недопустимом состоянии. Проектом благоустройства сквера предлагается организовать освещение территории, устройство пешеходных дорожек (их разместят на местах уже протоптанных тамбовчанами в этом месте дорожек) и площадок разного назначения, организации мест отдыха, в которых запланирована установка скамеек, урн, фонарей, а также посадка деревьев.

Проект сквера на бульваре Энтузиастов (от ул. Социалистической до ул. Рылеева) Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Сквер на бульваре Энтузиастов (от ул. Мичуринской до ул. К. Маркса)

Территория представляет собой пешеходную зону, связывающую дом частного сектора, многоквартирные постройки, учреждения здравоохранения, торговли, а также остановку общественного транспорта. Проектом благоустройства предлагается демонтировать имеющееся асфальтовое покрытие дорожек, после чего здесь уложат тротуарную плитку, организовать освещение, обустроить зоны отдыха, высадить новые деревья, кустарники и разбить цветники.

Проект сквера на бульваре Энтузиастов (от ул. Мичуринской до ул. К.Маркса) Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Территория по ул. Железнодорожной в районе домов 133, 135, 137

Участок, запланированный под благоустройство, предназначен для отдыха жителей частного сектора, расположенного на ул. Железнодорожной, Ленинградской и Комсомольской. По замыслу разработчиков эскиз-проекта, сквер будет представлять из себя четыре ромба, вытянутых с юга на север. Центром благоустраиваемой территории станет детская площадка, её покрытие сделают из каучуковой крошки. В центре других трёх ромбов разобьют цветники. По их периметру для жителей обустроят зоны отдыха, вымощенные цветной тротуарной плиткой, с лавочками и урнами. Разработчики проекта предлагают отремонтировать существующие проезды к домам и организовать новый у дома №135. Возле дома №141 собираются обустроить закрытую мусорную площадку.

Сквер им. Н. Х. Рыбакова (ул. К. Маркса, 165б, напротив «Детского мира»)

Сейчас сквер является пешеходной развязкой, объединяющей многоквартирные дома, коммерческие помещения и здание «Детского мира». Здесь есть претензии к состоянию пешеходных дорожек, ограждение по периметру сквера установлено не полностью. Чтобы благоустроить эту зону, предлагается убрать старые бетонные дорожки, заменив их покрытие на тротуарную плитку, установить новые скамейки, детский игровой комплекс, устроить новые цветники, высадить кустарники и деревья.

Территория по ул. Киквидзе (зелёная зона у детского сада «Дюймовочка»)

Участок для благоустройства находится в зелёной зоне, прилегающей к детскому саду «Дюймовочка» в западной части города. С востока он ограничен ул. Кавказской, по другим сторонам расположены многоквартирные жилые дома и автоцентр. Помимо традиционных работ, здесь собираются обустроить зоны отдыха в виде сот, игровые площадки для детей до 7 лет, спортивные зоны-соты с тренажерами. Тематические соты объединят общей аллеей. Также на этой территории собираются оборудовать фонтан.

Территория по ул. Мичуринской, д. 197а и 201 (зеленая зона, прилегающая к магазину «Огонек»)

По факту эта территория – дворовая и предназначена для отдыха жителей расположенных рядом многоквартирных домов. Композиционным центром этой зоны должен стать, по замыслу разработчиков проекта, комплекс детских игровых площадок, совмещенных с зонами отдыха. Покрытие детского игрового комплекса собираются выполнить из каучуковой крошки, здесь установят горки, качели, песочницу, лестницу и карусели. Вдоль главной аллеи и пешеходных дорожек собираются разместить зону отдыха, которую от сохранившихся на этой территории подземных сараев отделят «живой изгородью».

Территория в границах домов №30, 34, 34А, 36 по ул. Новикова-Прибоя

На этой площадке, одним из основных «украшений» которой является водонапорная башня, собираются разместить зоны для тихого отдыха, территории для игр, площадки со спортивными снарядами и тренажерами. Кроме того, здесь предусмотрели зону для выступлений в виде амфитеатра. Вдоль проходящей здесь автодороги запроектирована «живая изгородь».

Проект сквера по ул. Новикова-Прибоя Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Пространство на ул. Полынковская, 47 (часть территории МАОУ СОШ № 11) и территория вдоль дома № 16 по 3-му Эскадронному проезду

Эта территория нуждается в обустройстве освещения, тротуарных дорожек, установке малых архитектурных форм. Здесь предлагается обновить старое ограждение, сделать дорожки, привести в порядок имеющиеся деревья и высадить новые. В зонах отдыха появятся лавочки, урны и уличные торшеры.