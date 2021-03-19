Автошколы Тамбова о новых правилах сдачи экзаменов на права: «Ясности в этом вопросе у нас нет!»

Новые Правила сдачи экзаменов должны вступить в силу 1 апреля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

С 1 апреля вступают в силу изменения в Правила проведения экзаменов на водительские права. Кандидатов в водители ждёт целый ряд изменений во время прохождения испытаний.

- На данный момент приём экзаменов на право управления категорий A, B, C, D, E проходит в три этапа: теоретический этап и два этапа практических — закрытая площадка, автодром и, соответственно, режим реального дорожного движения в городских условиях, - говорит заместитель начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области Пётр Муранов. - С 1 апреля экзамен будет состоять из двух этапов - теоретического экзамена и общего, практического.

Теоретическая часть испытаний останется прежней Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Именно практический этап претерпевает самые большие изменения и вызывает ряд вопросов, как у руководителей тамбовских автошкол, так и у сотрудников ГИБДД. Дело в том, что по новым правилам, рядом с кандидатом в водители во время сдачи экзамена (на переднем сиденье авто справа) будет находиться не автоинструктор, как раньше, а инспектор ГИБДД. Соответственно на него ложится обязанность «перехватывать» управление в случае возникновения какой-то нештатной ситуации на дороге. Как это положение будет работать на практике, пока непонятно.

- Несмотря на то, что изменения вот-вот должны вступить в силу, ясности в этом вопросе у нас нет, - рассказал «Житью» генеральный директор ООО Учебный центр «Гарант» Юрий Злобин. – Сейчас ответственность во время учебных поездок, при сдаче «города» лежит на инструкторе, он обязан вмешаться, и вмешивается, если этого требует обстановка. Это специалисты, которые обладают опытом, ежедневно проходят медицинский осмотр и получают допуск к поездкам. Сможет ли инспектор ГИБДД выполнять эти функции – непонятно. Кто будет нести ответственность, в случае, если во время поездки случится авария, будет причинён материальный ущерб, если пострадает человек, сам кандидат? Возмещать его будет лично инспектор, или МВД как ведомство? Эта проблема волнует сейчас всех руководителей тамбовских автошкол. Мы еще раз изучили ПДД и на сегодняшний день не нашли законных оснований пребывания на переднем сиденье рядом с кандидатом инспектора ГИБДД. То есть пока это противоречит закону. Все эти вопросы мы направили в региональное УГИБДД, но разъяснений пока не получили.

В региональном УГИБДД признают, что пока и для них ситуация с ответственностью за все происходящее во время экзамена остаётся неясной и тревожит не меньше, чем руководство автошкол.

- Получить ответы на эти вопросы мы рассчитываем в самое ближайшее время. В ГУ МВД России от регионального УГИБДД направлено обращение, с просьбой разъяснить ситуацию, - продолжает Пётр Валерьевич.

Отдельной статистики по авариям с учебными автомобилями в области не ведется. Но ДТП с материальным ущербом и даже пострадавшими – далеко не редкость. Чуть больше года назад ЧП произошло во время сдачи одного из элементов площадки – эстакады. Тогда женщина-кандидат не удержала на ней автомобиль, машина слетела с «горки», претендент на права получила ушибы. На место вызвали «скорую», но травмы оказались не серьёзными и от госпитализации женщина отказалась. В условиях сдачи «города» чаще фиксируют аварии только с материальным ущербом, но справедливости ради стоит отметить, что чаще всего они происходят по вине других участников дорожного движения. Тем не менее, уровень подготовки кандидатов в водители сотрудников ГИБДД сейчас очень тревожит.

- Статистика по области такова: теорию в первого раза сдают примерно 43% экзаменующихся, площадку – 34%, город – всего 6,2%, - говорит Пётр Муранов.

Переживания автошкол за своё имущество понятны, но в Госавтоинспекции советуют им прежде всего более качественно проводить обучение будущих водителей, чтобы по максимуму исключить аварийные ситуации с участием своих учеников.

Что изменится ещё

Упражнения нынешней «площадки» в экзамене сохраняются. Кандидат должен будет выполнить разворот в ограниченном пространстве, въезд в гараж, параллельную парковку, преодолеть эстакаду. Согласно нововведениям, выполнять эти элементы можно на малоинтенсивных дорогах либо на автодромах. В тамбовских автошколах предполагают, что фактически «площадка» останется, но только после сдачи всех этих элементов кандидату сразу предстоит выезд в город. Ещё одно важное изменение касается маршрутов, по которым проходит практическая часть экзамена в городе. Сейчас у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД есть свой утверждённый маршрут, включающий перекрёстки, пешеходные переходы, развороты и другие дорожные элементы, позволяющие оценить навыки кандидата в водители. Однако, и автошколы знают об этих маршрутах и фактически проводят обучение кандидатов в водители только по ним, что обеспечивает сдачу экзамена даже теми курсантами, навыки которых далеки от совершенства. С 1 апреля 2021 года решено отказаться от использования стандартных экзаменационных маршрутов. Теперь будет утверждаться лишь перечень улиц, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут каждый раз будет меняться – его будет определять экзаменатор прямо во время движения.

Повторный теоретический экзамен теперь будет проводиться не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, - не ранее чем через один и не позднее 3 месяцев со дня проведения предыдущего. Для кандидата в водители, не сдавшего «город», сдать экзамен повторно можно не раньше чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного практического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен с третьей и последующих попыток, - не ранее чем через один и не позднее 3 месяцев со дня проведения предыдущего несданного практического экзамена.