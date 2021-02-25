Тамбовчан приглашают обсудить проект развития части территории расположенной в центральной части города, в границах улиц Ленинградской, Базарной, Комсомольской и К.Маркса. Еще в 2016 году администрация города в лице Юрия Рогачева, который на тот момент был мэром, заключила соответствующий договор с застройщиком – ООО «Первая строительная компания» из Мичуринска. Именно эта фирма претендовала на развитие данной части города и стала победителем объявленного мэрией аукциона. Застройщик заплатил за право застраивать территорию площадью 4,4 га почти 2,2 миллиона рублей. На сегодняшний день в границах этого квартала находятся десятки жилых домов, которые предполагается снести.Сейчас управление архитектуры и градостроительства области разместило на своём официальном сайте документы, раскрывающие будущий архитектурный облик квартала. Заказчиком проекта планировки и межевания выступило ООО «Первая строительная компания», а исполнителем – фирма «Архградо». На территории, которая официально относится к зоне среднеэтажной застройки, согласно планам фирмы, вместо старых зданий появятся шесть 8-этажных двухсекционных жилых домов, в одном из которых разместится магазин. Помимо этого планируется возведение двух пятиэтажек и четырёх шестиэтажек, спортивного клуба, максимальной высотой 2 этажа, строительство подземной парковки на 90 мест, центра соцобслуживания, включающего четыре отдельно стоящих здания, а также объектов коммунальной инфраструктуры – трансформаторных и газораспределительных подстанций, а также сетей газо, водо и электроснабжения. По предварительным расчетам в новом элитном комплексе с, как заявляет застройщик, «повышенным уровнем комфортности», смогут разместиться чуть больше 1300 человек. При этом на каждого жильца полагается вдвое больше квадратных метров, чем положено по нормативам.Для реализации всех этих планов строителям придётся демонтировать расположенные в квартале старые дома, за исключением тех, что являются ценными историческими объектами. Таких в квартале три: памятник регионального значения «Дом С. Я. Красильникова» на ул. Базарной, 77/80, выявленный объект культурного нас «Дом жилой» по ул. Ленинградской, 49, объект историко-градостроительной среды по ул. Ленинградской, 57. Все эти здания, по мнению разработчиков проекта, могут быть приспособлены для современного использования – в них собираются разместить магазины.В других учреждениях, по мнению разработчиков проекта, обитатели нового элитного района не нуждаются.- Сложившаяся инфраструктура микрорайона обеспечивает жителей размещаемых, согласно проекту планировки, многоэтажных многоквартирных жилых домов необходимыми объектами социального, спортивного и торгового назначения, находящимися на нормируемом расстоянии, - говорится в документации. - Существующая общеобразовательная школа №9 расположена на расстоянии 170 метров. Имеющиеся детские сады находится на расстоянии 380 и 400 метров. В радиусе 500 метров размещаются многофункциональный центр, 4-я больница.По мере строительства жилых домов застройщик обещает поэтапно благоустраивать территорию. В микрорайоне сделают тротуары, нанесут дорожную разметку, установят знаки для автомобилистов, сделают освещение и озеленят территорию.Все это выглядит вроде бы на первый взгляд неплохо, однако в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры уверены, что намерения застройщика идет вразрез с действующим законодательством.- Зоны охраны памятников города Тамбова, утвержденные 13 марта 1991 года, не позволяют осуществлять проект застройки, который управление градостроительства и архитектуры предлагает для обсуждения, - говорит председатель регионального ВООПиК Алексей Селиванов. - Ограничения по высоте строительства в указанном квартале – 5 этажей.За соблюдение охранных зон объектов культурного наследия, которые в городе утвердили 30 лет назад, градозащитники бьются не первый год. В марте 2020 года они обратились в Аппарат Правительства РФ и указали на «длительно и систематическое нарушение» этого документа. После проверки специалисты Минкульта по ЦФО сделали вывод, что региональное управление Госохраны нарушало градостроительные регламенты на территориях охранных зон памятников и выдало ведомству предписание об устранении нарушений. По данным градозащитников, проверка исполнения этого предписания должна стартовать после 26 февраля.Тем не менее, обсуждение объявлено и будет продолжаться до 31 марта, тамбовчане могут ознакомиться с проектом застройки центра города и высказать свое мнение. Но сделать это по закону могут только \\"заинтересованные\\" - горожане, которые либо живут в границах квартала улиц Ленинградской, Базарной, Комсомольской и Карла Маркса, либо имеет здесь собственность – земельные участки или недвижимость.Все желающие смогут увидеть экспозицию проекта, её разместили в вестибюле здания регионального управления градостроительства и архитектуры на ул. Ленинградская, д.1а, 1 этаж. Работать она будет с понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут – обеденный перерыв). Проект в свободном доступе есть на официальном сайте управления: archit.tmbreg.ruПредложения от участников общественных обсуждений будут принимать как в олнайн-формате, так и при личном обращении. Традиционно обсуждения проводятся на площадке портала Госуслуг. Замечания можно направить председателю комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки и иным вопросам градостроительной деятельности на территории Тамбова Александру Филатову на адрес управления письменно, либо по электронной почте: post@archit.tambov.gov.ru. Посетители экспозиции могут оставить запись в журнале учета.