19 февраля в администрации Тамбова прошло общественное обсуждение параметров концессионного соглашения, на заключении которого настаивают в «Тамбовских коммунальных системах» - организации, которая имеет в аренде объекты и сети водоснабжения и водоотведения города. Разговоры о заключении такого соглашения в Тамбове ведут последние несколько лет. Коммунальщики уверяют, что только такая форма взаимоотношений, в отличие от аренды, позволит вкладывать в изношенную практически на 80% инфраструктуру серьезные средства. В конце декабря проект концессионного соглашения представили депутатам Тамбовской городской Думы, но так как многое в документе оказалось непонятным и не содержало конкретики, его отклонили и отправили на доработку. Ознакомиться с новой версией проекта в мэрию пригласили всех желающих.В «ТКС» заявляют, что при условии заключения концессии, готовы в ближайшие 30 лет вложить с объекты водоснабжения и водоотведения порядка 12 миллиардов рублей. 8 из них по инвестпрограмме, а 4 - в рамках производственной. Причём проведение основных работ запланированы на ближайшие 5 лет. Но это не благотворительность, все эти средства заложат в тариф на услуги коммунальщиков, а значит за всё, что будет делаться, заплатят горожане. В «ТКС» признают, действительно в течение ближайших четырёх лет в городе будут значительно повышаться тарифы, например, с 1 июля 2021 года за 1 кубометр воды тамбовчане будут платить 25 рублей 45 копеек, вместо прежних 23 рублей 34 копеек, услуга водоотведения подорожает с 21 рубля 74 копеек до 23 рублей 90 копеек за кубометр. По истечение четырёхлетнего периода, обещают коммунальщики, рост тариф не остановится, но его попытаются держать в пределах инфляции. Но другого варианта привести в нормальное состояние городские сети в «ТКС» не видят.- Отвечая за системы водоснабжения и водоотведения, мы вынуждены признать, что за последние 10 лет кардинальных значительных инвестиций в них не делалось, денег на капитальные работы у «ТКС» в течение этого времени не было, - говорит заместитель директора ОАО «Российские коммунальные системы» Мария Кузнецова. – Все оборотные капиталы, которые мы имеем – это средства тарифа, а в нем десятилетие не было предусмотрено ни копейки на проведение инвестиционных мероприятий. Поэтому компания вынуждена была обходиться имеющимися средствами, проводя лишь текущие и небольшое количество капитальных ремонтов, значительно не вкладываясь в поддержание системы в надлежащем состоянии.В случае заключения концессионного соглашения, коммунальщики обещают уже в первый год решить острую для горожан проблему – отсутствие напора холодной воды на верхних этажах многоэтажек. Пока этот вопрос приходится решать локально – устанавливать повышающие давление насосы, траты на новое оборудование ложатся на плечи жильцов.- Для повышения давления предполагается реконструировать водозаборные узлы, - говорит Мария Владимировна.Обещают коммунальщики заняться и очистными сооружениями, износ которых составляет 60-80%. Осенью 2019 года они стали причиной неприятного запаха, который в течение нескольких недель разносился по городу. Выяснилось, что его причиной стали работы, которые проводили на очистных.- Это колоссальный объект, которые потребует огромных вложений, и только за счёт тарифных средств его реконструкция невозможна, тогда плата для горожан должна была бы вырасти в разы, - говорят в «ТКС». – Но концессия хороша тем, что позволит войти в федеральные программы и привлечь для этих целей средства Фонда реформирования ЖКХ. В ближайшие три года компания намерена разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию очистных сооружений и после этого за счет программных мероприятий приступить к ремонту.Общественное обсуждение длилось больше трёх часов, в итоге горожане согласились с тем, что другого пути, кроме как заключить концессионное соглашение с коммунальщиками, у города нет. Однако потребовали обеспечить контроль за выполнением всех пунктов инвестпрограммы.- Для решения вопросов контроля за исполнением обязательств по ремонту сетей и оборудования, принято решение создать наблюдательный совета за деятельностью «ТКС», - говорит врио главы города Тамбова Максим Косенков. - Совет будет состоять из представителей всех заинтересованных сторон. Так по 4 представителя будут направлены со стороны администрации города, администрации области и ОАО «РКС». В том числе это будут общественники и депутаты. Кроме того, у города всегда остаётся право расторжения соглашения в судебном порядке.