Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Прокуратура: фирма, построившая городок «Лукоморье» в Тамбове, вдвое завысила стоимость работ

Подрядчика подозревают в покушении на мошенничество
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА