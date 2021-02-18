Прокуратура: фирма, построившая городок «Лукоморье» в Тамбове, вдвое завысила стоимость работ

В Тамбове продолжают разбираться в ситуации с городком «Лукоморье» на улице Набережной, 32/2. Напомним, строительство этого объекта должно было обойтись городскому бюджету в более, чем 22 миллиона рублей. По итогам состоявшихся торгов, работы должно было выполнить ООО «Стинэк». Контракт с этой фирмой заключили весной 2020 года, по его условиям завершить благоустройство планировали к октябрю. Городок открыли для посетителей даже раньше – в сентябре. Но к тому времени официальную приемку он еще не прошел. Претензии у городских властей к состоянию благоустроенной территории возникли за несколько дней до запланированного окончания работ. Проверяющие нагрянули сюда в конце сентября. Оказалось, что установленные в городке деревянные фигурки потрескались, плитка уложена неровно. Все эти недочеты подрядчик должен был устранить. По словам технического директора ООО «Стинэк» Ильи Комарова, все претензии, которые высказали проверяющие, учли, нарушения ликвидировали. Плитку переложили, вопросы по поводу состояния декоративных фигурок адресовали их производителю, после чего представители фирмы-изготовителя провели их реставрацию. По мере приемки работ, подрядчику выплачивали полагающиеся за работу деньги. Фирма получила 11 миллионов рублей, из причитающихся 22 миллионов. Остальные деньги город платить отказался, во всяком случае, до решения вопроса с деревянным детским комплексом, к которому тоже возникли вопросы. Мэрия даже заказала экспертизу у сторонней организации, чтобы выяснить, соответствует ли поставленный в зоне отдыха городок условиям контракта.В конце 2020 года директор муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» Иван Шишкин, получив результаты этого обследования, сообщил, что эксперты выявили нарушения прописанных в контракте условий, которые касаются смены фирмы поставщика, качества материалов и их фактической стоимости.Руководитель «Стинэк», кстати, не отрицал, что комплекс заказали у другого поставщика, не из Дании, как требовалось, а у самарской фирмы. Такую необходимость вызвала пандемия коронавируса и связанное с этим закрытие границ с другими государствами.- Поставщика мы сменили по согласованию с заказчиком – МКУ «Дирекция благоустройства и озеленения», - заверил Илья Комаров. – По этому поводу у нас была договорённость.Тем не менее, почти половину причитающейся суммы контракта – 11 миллионов рублей, город оплачивать «Стинеку» отказался, намереваясь, в случае необходимости решать вопрос в суде. В ответ на это подрядчик огородил детский комплекс глухим строительным забором, заявив, что раз официально объект приёмку не прошел, то фактически он является строительной площадкой, играть на которой запрещено. Что касается суда, то он, похоже, действительно будет, и вполне вероятно, это будет не просто денежный спор между заказчиком и исполнителем работ, а уголовное разбирательство.Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, на днях завершилась проверка обстоятельств исполнения муниципального контракта на строительство детского городка. Ее провели в прокуратуре Ленинского района. Здесь также подтвердились факты замены поставщика. Подрядчик должен был привезти в Тамбов деревянный игровой комплекс датской фирмы «Kompan», выполненное из особо прочной породы дерева – робинии. Уличные конструкции изготовленные из этого материала могли бы прослужить не меньше 36 лет. А самарский производитель сделал городок из гораздо более дешевого материала – лиственницы. Её срок службы не превышает 15 лет. При этом, как выяснили во время прокурорской проверки, изменение подрядчика и использование более экономичных материалов, почему-то никак не сказалось на стоимости контракта.- ООО «Стинэк» предоставило заказчику акт выполненных работ на полную сумму контракта, не учитывая применение более дешевых материалов, - рассказала старший помощник прокурора тамбовской области Галина Соболева. – Как выяснилось в ходе проверки, разница между проектной стоимостью объекта и фактически выполненным объемом работ составила больше 11 миллионов рублей.То есть при полной стоимости контракта в 22,3 миллиона рублей, его цена оказалась завышена практически вдвое.В прокуратуре Ленинского района усмотрели в действиях руководителя ООО «Стинэк» признаки покушения на мошенничество в особо крупном размере (покушения, потому что 11 миллионов мэрия фирме так и не заплатила). Материалы проверки сейчас направили в УМВД России по Тамбовской области, где, после их изучения, должны принять решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание за это преступление – 10 лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей.Как рассказали в администрации города Тамбова, строительный забор вокруг игрового комплекса всё еще остается на своём месте. Когда и на каких условиях его уберут, пока неясно.