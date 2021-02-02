Тамбов останется без команды и нового стадиона?

Стадион обещали доделать несколько лет Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Футбольный клуб «Тамбов» в ближайшее время может прекратить свое существование. На днях о плачевном состоянии клуба, заявила его гендиректор Ольга Коновалова.

- С вероятностью 99% клуб прекратит свое существование, - говорит Ольга Юрьевна. – На сегодня у нас нет ни источника финансирования, ни стадиона. Из состава учредителей вышла Академия футбола. На сегодняшний день нет ни одного критерия, по которому клуб подходил бы для Премьер-Лиги и даже для ФНЛ.

Напомним, ФК «Тамбов» стал лидером ФНЛ и получил право играть в высшем дивизионе в мае 2019 года. У клуба были большие планы и очень неплохие для новичков Премьер-Лиги выступления, при том, что бюджет тамбовской команды оставался самым скромным, по сравнению с другими клубами. Сейчас у команды вообще ничего нет, кроме огромных долгов. Из-за невыплаты зарплат гендиректор «Тамбова» находится под следствием, по данным которого футболисты и персонал клуба недополучили 150 миллионов рублей. Задолженность возникла за период с июня по ноябрь.

В своих бедах клуб обвиняет руководство области, которое, по мнению администрации ФК «Тамбов», не в должной мере поддерживает ассоциацию. Никакой реакции от региональных чиновников до сих пор на эти нападки не было. На прошедшей 28 января пресс-конференции губернатор Тамбовской области Александр Никитин решил нарушить молчание и объяснить со своей стороны, что происходит с местным футбольным клубом, и почему не продвинулась реконструкция стадиона «Спартак», которую обещали провести с момента, как клуб перешел в РПЛ.

- ФК «Тамбов» по форме своей организации является автономной некоммерческой организацией, - объясняет Александр Никитин. – Финансирование клуба происходило на конкурсной основе, они подавали заявку и получали грант. В прошлом году его сумма составила 350 миллионов рублей. Да, я понимаю, что этого мало для команды, которая играет в высшем дивизионе. И область была готова рассмотреть поддержку в большем объеме, но на определенных условиях.

По словам главы области, ФК «Тамбов» предложили перейти на, так называемое сметное финансирование. Сейчас по такой же схеме обеспечиваются деньгами другие спортклубы региона: хоккейный, баскетбольный и волейбольной. В этом случае команда должны была определить каждую строчку своих расходов и отчитываться по этой смете за каждую копейку, но на такой вариант функционеры клуба не соглашаются. Не получается привлечь и внебюджетные средства – эти планы реализуются максимум на 5%.

- Любой другой спортивный клуб области, который финансируется по такой схеме, может придти и сказать, что у них по какой-то причине закончилось финансирование, - продолжает Александр Валерьевич. – Это может произойти потому, что возникли непредвиденные расходы, например, команды вышла на более высокий уровень, в связи с этим увеличилось число поездок, перелетов. Мы это понимаем и либо согласовываем выделение дополнительных средств, либо перекидываем их из одной, менее важной расходной статьи, в другую. У ФК «Тамбов» расходы объективно росли, но на такой вариант финансирования они не соглашались.

Проверка использования средств гранта, которую с большим трудом провели специалисты контрольно-счетной палаты (их не пускали в клуб, требуя от них во время каждого визита результаты обследования на коронавирус), показала, что в клубе весьма неплохие зарплаты, по словам губернатора футболисты здесь получают по 1,5-2 миллиона рублей, массажисты 600-700 тысяч рублей.

- Да у меня пол-администрации, узнав об этом, собрались в ФК «Тамбов» мячики надувать, - в сердцах говорит Никитин. – Я им сказал, вы что, бессовестные делаете? Мы бы эти средства могли направить на другие, востребованные направления, на социалку, поддержку семей.

Летом, когда возникли проблемы с зарплатами, в администрации области состоялась встреча с футболистами и руководством клуба, на которой от региона потребовали погасить долги перед игроками.

- Не было ни де-факто, ни де-юре у области обязательств перед футбольным клубом, - уверяет губернатор. – Просто то финансирование, которое выделялось, было съедено, якобы на перелеты, игры на домашней арене. А когда оно кончилось, было заявлено, что мы не сможем играть в следующем сезоне, погасите долги. Да нет долгов, ребят! Эти вопросы нужно адресовать к руководству клуба.

Сейчас ситуация складывается следующим образом: клуб, который имеет задолженности по первоочередным платежам (в том числе по зарплатам) больше не может претендовать на грантовые средства. Условием их получения является полное отсутствие долгов. Раньше ФК «Тамбов» удавалось справляться с долгами, но сейчас 350 миллионов рублей, которые должны были пойти на сезон 2020-2021 года, оказались полностью истрачены в прошлом году. Окончательная судьба ФК «Тамбов» должна определиться в ближайшее время.

КСТАТИ

Стадиону – труба

Учитывая ситуацию, которая сложилась в ФК «Тамбов» не совсем понятно, потребуется ли нам теперь стадион, где можно проводить игры РПЛ. Напомним, для этих целей (помимо новых освещения и футбольного поля) требовалось увеличить вместимость стадиона до 10 тысяч человек, сейчас «Спартак» вмещает вдвое меньше. Реализации этой идеи все время что-то мешало – расположенные рядом со стадионом здания-памятники, жилые дома, а сейчас, как оказалось, еще и тепломагистраль.

- В части реконструкции стадиона, должен признать, мы не выполнили свои обязательства, - говорит Александр Никитин. - На этот год были выделены деньги, но сейчас проектная организации говорит, что стадион не может быть аттестован, а проектно-сметная документация не пройдет экспертизу, потому что, «оказывается» на участке между ул. К. Маркса и ул. Советской находится теплотрасса, которая относится к опасным производственным объектам. И ее нужно переносить. Остальные требования, по выходам со стадиона, парковочным местам, они решаемы. Но перенести теплотрассу, которая к тому же находится в ведении ресурсоснабжающей организации, нереально.