Медиков тамбовской больницы обязали делать прививки от коронавируса

Вакцинация - дело добровольное, однако некоторые руководители проявляют настойчивость...

В сети появились документы за подписью главного врача Сампурской ЦРБ Александра Фомина, из которых следовало, что медиков лечебного учреждения, расположенного в поселке Сатинка, фактически принуждают делать прививки от коронавируса.

Так, 16 декабря 2020 года в больнице издали приказ «О соблюдении санитарно-эпидемиологического режима и недопущении распространения коронавирусной инфекции», в котором ссылаются на приказ Минздрава от 9 декабря 2020 года (он вносит изменения в календарь профилактических прививок), а также на ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года. Согласно внутреннему документу, всем работникам больницы предписано в период с 17 декабря по 31 января пройти вакцинацию от коронавируса. Этим же приказом специалисту отдела кадров лечебного учреждения предписано ознакомить с содержанием документа всех сотрудников больницы и составить список отказавшихся от такой прививки. До середины января руководителям отделений райбольницы поручили провести с сотрудниками беседу «на предмет последствий отказа от проведения вакцинации».

26 декабря в Сампурской ЦРБ издают еще один приказ - «Об отстранении работников от работы с целью соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и недопущению распространения коронавирусной инфекции». Со ссылкой все на те же, вышеуказанные федеральные нормативные акты, главврач приказывает отстранить с 31 января от работы тех сотрудников больницы, которые подписали письменный отказ от прививки. Как следует из документа, медики не смогут приступить к работе до устранения причин, повлекших отстранение, то есть пока не сделают прививку от коронавируса. Заведующим отделений с учетом того, что часть сотрудников не будет выходить на работу, поручили организовать работу с учётом «ротации» кадров.

Попавшие в Интернет документы вызвали широкое обсуждение их содержания среди тамбовчан. Многие сочувствовали медикам и призывали их всех вместе отказаться от прививки, в расчете на то, что в случае такого «саботажа» всех уволить всё равно не смогут.

- И так врачей и персонала не хватает, везде дефицит кадров, а их еще специально разгоняют, - возмущается тамбовчанин Александр Карпов.

Кто-то из комментаторов считает такую ситуацию вполне нормальной и поводов для возмущения не видит.

- Врачи по закону обязаны прививаться, - говорит пользователь соцсетей Екатерина Ефимова. - У всех есть санитарные книжки, куда заносится весь перечень сделанных прививок. Не желаешь прививаться - нет доступа к пациенту. Кто здесь хочет, чтоб вас лечил врач - потенциальный переносчик тяжелых инфекций: гепатита, дифтерии, краснухи... Кому это понравится?

После разразившегося скандала с внутренними приказами главврача Сампурской ЦРБ ознакомились и в управлении здравоохранения области, после проверки эти документы сочли незаконными.

- Согласно ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» любое медицинское вмешательство в том числе, вакцинация допускается исключительно при наличии информированного добровольного согласия человека, - уверяют в региональном управлении здравоохранения. – По фактам сообщений о принуждении медицинских работников ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ» к вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведена служебная проверка. Управление приняло оперативные меры для урегулирования ситуации.

На сегодняшний день приказы главного врача ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ» об отстранении от работы сотрудников, не прошедших вакцинацию против COVID-19 отменены. Чиновники уверяют, что все сотрудники райбольницы, уже сделавшие прививку, получили ее исключительно по собственному желанию. Те, кто по каким-то причинам делать этого не захотел, продолжат работать, как и прежде.

В самой больнице издание незаконных приказов никак не комментируют.