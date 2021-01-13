Стали известны результаты проведенной государственной историко-культурной экспертизы жилого дома на ул. Базарной, 110. С октября 2019 года этот объект имел статус выявленного объекта культурного наследия, сейчас после получения заключения экспертов, здание официально признают памятником регионального значения. По мнению исследователей, здание имеет градостроительное значение, историческую ценность и является ярким примером застройки областного центра XIX- начала XX веков.- По своему территориальному расположению объект удачно вписывается в регулярную застройку исторического квартала города и занимает в нем позицию рядовой застройки улицы Базарной, формируя сложившуюся и сохранившуюся историческую среду. Участвует в формировании застройки улицы Базарной и квартала в целом, фиксирует красную линию улиц, - говорится в выводах экспертизы. – Он имеет историческую ценность, как объект культурного наследия, являющийся неотъемлемой частью общественной и культурной жизни города Тамбова и его жителей с момента постройки до настоящего времени. Связан с именем купца Ивана Петровича Расторгуева и других купцов Тамбова.Несмотря на то, что некоторые элементы здания находятся в аварийном состоянии, в целом оно сохранило свой исторический облик: оформление фасадов, оконных и дверных проемов, капитальные стены.Напомним, в 2018 постановлением администрации города Тамбова дом на ул. Базарной, 110 был признан аварийным и подлежащим сносу. На состояние здания неоднократно жаловались жильцы дома, люди требовали отселить их из разрушающегося строения. В начале 2019 года здание решили сохранить и провести в нем реконструкцию. Ремонт дома должны провести сами жители до конца 2022 года.