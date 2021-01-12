В Московской области продолжают выяснять причины аварии, в которой, в числе еще четырех человек, погиб призывник из Тамбовской области Дмитрий Стрижков. Она произошла 11 января в 15 часов 20 минут на Новорижском шоссе в Московской области. В колонну автобусов, в которых находились солдаты, на 28 километре федеральной трассы М-9 «Балтия» врезался грузовик. По предварительным данным, 26-летний водитель большегруза отвлекся от управления и протаранил автобусы, которые принадлежали учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466». Здесь занимаются подготовкой водителей для Минобороны. В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело.Как рассказала «КП» тетя молодого человека, Галина Тулупова, в часть, которая занималась подготовкой водителей для Минобороны, Дмитрий попал в ноябре прошлого года, а в армию его призвали в начале июня 2020-го. То есть служить ему оставалось около полугода. О страшной аварии на Новорижском шоссе семья узнала из новостей, но поначалу никто не предполагал, что Дмитрий находился на месте этого происшествия.- Мне не хочется в это верить, Дима вырос у меня на глазах, проводил все каникулы и выходные, когда я 6 лет назад потеряла мужа, именно он помог мне пережить горе, всегда поддерживал и помогал, - говорит Галина Александровна. – В день трагедии, как мы знаем, Дмитрий вместе с сослуживцами возвращался с учебного полигона в часть.Вечером 11 января родные пытались связаться с парнем, отправляли ему СМС, но ответа не получали. По словам Галины Тулуповой, о трагедии они узнали ранним утром 12 января. Из военкомата позвонили старшей сестре Дмитрия Марии. Она живет и учится в Тамбове. Сейчас родные погибшего парня ждут информации о том, когда тело молодого человека привезут в родной город.- Дима был очень светлым отзывчивым человеком, - вспоминает Галина Александровна. – У него было очень много планов на жизнь. Родители, конечно, хотели, чтобы он получил высшее образование, его мама Нина преподает для старшеклассников рассказовской школы русский язык и литературу, но Дмитрий еще до срочной службы получил профессию сварщика, и собирался после армии устроиться по специальности, завести семью.Известно, что все затраты по организации похорон возьмет на себя Министерство обороны. От военкомата семья ждет информацию, когда тело молодого человека привезут на его малую родину. Пока ее нет.