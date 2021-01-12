В страшной аварии, которая произошла 11 января в Подмосковье, погиб призывник из Тамбовской области Дмитрий Стрижков. Эту информацию подтвердили в региональном управлении безопасности.- Молодой человек отправился в армию во время весеннего призыва прошлого года, - рассказали в управлении. – Сейчас мы ждем информацию из части, где служил срочник.Напомним, авария с участием четырех автобусов, в которых находились солдаты, произошла на 28 километре федеральной трассы М-9 «Балтия». По предварительным данным, 26-летний водитель отвлекся от управления грузовиком и въехал в колонну автобусов, которые принадлежали учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466». Здесь занимаются подготовкой водителей для Минобороны. На месте ДТП погибли 4 человека, в числе которых 20-летний Дмитрий Стрижков из города Рассказово. Число пострадавших достигло уже 50 человек. Водитель задержан и в отношении него возбудили уголовное дело.