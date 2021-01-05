Скандал годаГородок на Набережной спрятали за заборДетский городок «Лукоморье», который должен был стать открытием года, обернулся одним из главных скандалов. Напомним, благоустроить эту территорию горожане решили путем голосования еще в 2019-го. Осенью того же года специалисты городских служб начали демонтировать старый городок. В том числе со своего места убрали фигурку деревянного дракона, который многим горожанам знаком с детства. Городские власти пообещали, что отреставрируют чудесного зверя и вернут его на место, а площадку, изготовление которой сначала планировали в пластике, решили делать в дереве. После этого в городе объявили закупку на проведение работ. Тендер выиграла фирма «Стинэк», за работу ей полагалось больше 23 миллионов рублей. После открытия городка в сентябре прошлого года, большинство горожан подвергло его критике. Целый ряд претензий появился и у городских властей, которые отказались принимать его и оплачивать 12 миллионов рублей, как минимум до проведения экспертизы. В ответ на это подрядчик закрыл детский игровой комплекс строительным забором, сообщив, что пока объект официально не принят мэрией, он является строительной площадкой, куда доступ посторонних запрещен. Городские власти не исключают, что конфликт будет решаться в судебном порядке. Кстати, дракона, которого после реставрации обещали установить на набережной, тамбовчане больше не видели, и, скорее всего не увидят. По данным мэрии деревянная скульптура восстановлению не подлежит и внутри полностью превратилась в труху.В конце декабря стали известны результаты исследования, которое провела в городке независимая экспертная организация.- Она выявила нарушения прописанных в контракте условий, которые касаются смены фирмы поставщика, качества материалов, их фактической стоимости, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - На основании установленных фактов подрядчику была направлена претензия, которая в том числе подразумевает наложение штрафных санкций и компенсацию затрат на экспертизы.Противостояние годаРоспотребнадзор VS «Чернозём»Одним из самых серьезных конфликтов в ушедшем году стало противостояние регионального управления Роспотребнадзора и организаторов рок-фестиваля «Чернозём». Мероприятие, на которое в предыдущие годы съезжались десятки тысяч гостей со всей страны, в августе прошлого года должно был пройти в 6-й раз. Из-за введенных коронавирусных ограничений, проведение «Чернозёма» до последнего было под вопросом. Ситуация накалялась еще из-за того, что люди на фестиваль должны были прибыть в том числе из отдалённых регионов, на путь до Тамбова им требовалось несколько дней. Незадолго до даты опен-эйра администрация области издала «под Чернозём» постановление, разрешающее проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. После чего гости и организаторы решили, что фестивалю все-таки быть. Но обрадовались они рано. Управление Роспотребнадзора в ответ на это издало собственный приказ, запрещающий проведение фестиваля. Организаторы обжаловали его в суде. Но параллельно, учитывая, что до «Чернозёма» оставалось всего несколько дней, приняли решение об официальной его отмене, потому что не знали, насколько затянутся судебные разбирательства и каков будет их итог. Всем купившим билеты пообещали вернуть деньги или «зачесть» их в 2021 году.Поклонники фестиваля (а многие все-таки приехали, понадеявшись, что мероприятие состоится) мягко говоря, недобрым словом отзывались о главном санитарном враче области и всей службе, призванной под его руководством стоять на страже благополучия человека. Территорию возле здания, где размещается региональный Роспотребнадзор, долгое время украшала нелицеприятная надпись, упоминающая руководителя ведомства Владимира Агафонова. Кстати, уже в декабре 2020-го стало известно, что Арбитражный суд, куда обратились организаторы «Чернозёма», чтобы обжаловать действия санитарных врачей, не удовлетворил их иск и признал запрет санитарных врачей на проведение массового мероприятия правомерным.Встреча годаЖительница Мурманска нашла на Тамбовщине отца, которого не видела 40 летВ 2020 году жительница Мурманска Лариса Корелина нашла в Тамбовской области отца, которого потеряла 40 лет назад. Несколько десятилетий назад Вячеслав Головач ушел из дома, оставив в Мурманской области жену и двоих детей, а назад так и не вернулся. Мужчина собирался погостить у друга на Тамбовщине, а после того, как остался без документов, которые как он думает, украли, решил здесь задержаться. Злую шутку с Головачем сыграло предсказание гадалки, которое он услышал еще будучи дома. Ясновидящая сообщила ему, что после получения первой же пенсии, мужчина сразу умрет. Еще и поэтому Вячеслав решил не заморачиваться с восстановлением паспорта и много лет жил в нашей области без документов, хватаясь за любую, конечно же неофициальную работу. Последним местом, где он трудился, стала котельная в селе Хоботово Первомайского района. Но в 82 года мужчина уже с трудом мог выполнять свои обязанности, плохо ходил и его направили в социальную гостиницу Мичуринска. Долгое время специалистам этого учреждения не удавалось помочь пожилому человеку с восстановлением документов, потому что никто не мог подтвердить его личность. Ни родных, ни тех, кто знал историю его появления на Тамбовщине, найти не удавалось. В отчаянии, сотрудники соцгостиницы заглянули на сайт передачи «Жди меня» и обнаружили, что мужчину с такими данными давно разыскивает его дочь Лариса. С помощью волонтеров поискового движения Мурманской области женщину удалось разыскать. Выяснилось, что Вячеслав Головач действительно является ее отцом. После нескольких разговоров по телефону женщина отправилась за несколько тысяч километров в Тамбовскую область. При встрече в Лариса сразу спросила, поедет ли отец с ней домой, к внучке и правнуку, на что Головач сразу согласился. В июле 2020 года, оформив пожилому человеку временный паспорт, Лариса отправилась с ним в Мурманскую область. Женщина говорит, что несмотря ни на что, это ее отец, которого она искала всю жизнь, мурманчанка намерена ухаживать за ним, сколько этого потребуется.Выбор годаТамбовчане выбирали губернатора и гордумуС 11 по 13 сентября на Тамбовщине проходила избирательная компания. Жители региона должны были определиться с кандидатурой губернатора, а жители областного центра выбирали новый состав городской думы. Областная кампания обошлась без сюрпризов, почти 80% жителей области отдали свои голоса за Александра Никитина и избрали его на второй срок. Неожиданными оказались результаты выборов в Тамбовскую городскую Думу. Бесспорным лидером на них стала партия «Родина», которую возглавляет Максим Косенков. Представители этой партии получили 44% голосов жителей города, а по спискам вывели в лидеры «родинцев» на 17 из 18 городских округов. «Единая Россия» получила на этих выборах вдвое меньше голосов. Таким образом «Родина» стала преобладающей партией в Гордуме. Сам Косенков в избирательной кампании не участвовал. Но спустя несколько недель, после оглашения результатов выборов, неожиданно получил предложение от губернатора Тамбовской области Александра Никитина занять пост первого заместителя главы администрации, а параллельно с ним и кресло мэра города, до проведения конкурса по замещению этой должности. Как сообщил во время этой беседы руководитель региона, прежняя градоначальница Наталия Макаревич решила оставить эту должность по собственному желанию. Ее отставку, а также назначение Максима Косенкова, депутаты приняли. С начала ноября новый градоначальник приступил к своим обязанностям. Из-за судимости Косенков не может занять выборную должность мэра, поэтому в городе объявили конкурс на замещение этой должности. Имя нового градоначальника тамбовчане узнают 20 января. Наталия Макаревич после отставки без работы не осталась, более того, ее карьера пошла в гору. Вскоре стало известно, что она получила должность вице-губернатора Тамбовской области. На этом посту она курирует промышленность, предпринимательство и службу занятости.Несправедливость годаГорожане получили огромные счета за водуНеприятный сюрприз весной прошлого года преподнесли жителям города «Тамбовские коммунальные системы». Тогда коммунальщики решили, что вполне справятся с печатью платёжек для своих абонентов и отказались от услуг Единого расчетного центра, который раньше выполнял эти обязанности. Выполняя начисления, коммунальщики не выяснили информацию о задолженностях потребителей, не учли показания счетчиков, а от некоторых жильцов частного сектора потребовали оплатить услуги водоотведения, хотя централизованной канализации у людей никогда не было. В итоге тамбовчане получили огромные счета за воду и водоотведение. Конфликт пришелся на начало пандемии коронавируса, когда личные приемы в тамбовских организациях прекратились. Дозвониться до ТКС, по словам тамбовчан, было невозможно, а интернетом пользуются далеко не все жители. Люди пожаловались на несправедливые начисления в прокуратуру и УФАС, где провели разбирательство. Сначала общество оштрафовали на 100 тысяч рублей. А в конце декабря стало известно о новых штрафных санкциях, которое на ТКС наложило региональное УФАС. Сумма наказания составила 11, 6 миллиона рублей.Открытие годаПо мосту на Базарной разрешили ездить и ходитьНезадолго до наступления нового года в Тамбове открыли для проезда и прохода мост на улице Базарной. Еще в октябре 2018 года сооружение закрыли для проезда автобусов и большегрузных машин, их отправили в объезд, изменив маршруты следования городского общественного транспорта. Тогда городские власти сообщили об аварийном состоянии построенного в 1912 году моста и необходимости его ремонтировать. Последние работы на мосту через Студенец проводились еще в 1957 году, с тех пор он сильно обветшал и начал разрушаться, представляя опасность для тамбовчан. Сначала предполагалось, что реконструкцию начнут в 2019 году, но тогда никаких работ не провели. Ремонт перенесли на 2020-й. В прошлом году на реконструкцию выделили средства федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стоимость контракта составила более 75 миллионов рублей. Летом на торгах выбрали подрядчика и стали готовиться к масштабному ремонту. С 14 июля мост через Студенец полностью перекрыли не только для автомобилей, но и для пешеходов. Поначалу тамбовчан и предпринимателей, фирмы которых расположены рядом с мостом, возмущались, отчего городские власти не предусмотрели альтернативный переход через реку в этом месте, но потом смирились с неудобствами и жалобы сошли на нет. Предполагалось, что завершить работы подрядчик должен будет к 20 ноября, но в эти сроки уложиться не удалось. Задержка происходила на нескольких этапах. Много времени специалисты потратили на перенос многочисленных коммуникаций, расположенных в этом месте. Осенью выяснилось, что необходимый для продолжения работ демонтаж моста провести не могут – для этого нет соответствующего постановления администрации города. Этот документ подписали только в конце сентября.- Некоторая задержка была вызвана необходимостью проведения дополнительной технической экспертизы, которая позволит провести эти работы с максимальным уровнем безопасности для горожан и для экологической защищенности реки Студенец, - рассказали тогда в пресс-службе мэрии.После того, как старый мост разрушили, рабочие смогли продолжить работу. В декабре здесь обустроили четырёхполосную дорогу, вместо двух, имевшихся раньше на этом участке. Пока рабочие уложили временное дорожное покрытие. Полностью работы завершат в 2021 году, приступят к ним сразу после наступления тепла.Обещание не одного годаДостраивать филармонию желающих не нашлосьВ 2020 году тамбовским властям не удалось добиться продолжения работа на главном долгострое области – в здании филармонии. Концертный зал закрылся на реконструкцию в 2012 году, но первый подрядчик – фирма «СТИК» из Санкт-Петербурга, нанятый для проведения работ, своих обязательств не выполнил, а потом и вовсе обанкротился. Пока шли судебные разбирательства, здание филармонии стояло недоделанным. Вернуться к работам на этом здании решили в 2017 году. За 670 миллионов рублей завершить его реконструкцию взялась фирма «Тюменьтел». После заключения контракта подрядчик приступил к работам, которые должны были завершиться летом 2019 года. Открыться обновленный концертный зал должен был осенью того же года. Но процесс ремонта снова затянулся. Как пояснили в стройфирме, сделать все в срок не удалось из-за того, что в проектной документации не прописали целый ряд работ, например, по строительству части фундамента, перекрытий, строителям на ходу пришлось переделывать систему вентиляции здания и корректировать ряд других работ. В предусмотренные контрактом сроки закончить ремонт не удалось, и в сентябре 2019-го контракт с фирмой «Тюменьтел» расторгли по соглашению сторон, а проект реконструкции отправили на доработку. В июне 2020-го в области объявили новый конкурс на проведение работ, подрядчику готовы были заплатить 824 миллиона рублей. Но этот тендер никого не заинтересовал, конкурс признали несостоявшимся из-за того, что на него не поступило ни одной заявки.5 октября попытку решили повторить, правда по сравнению с летним аукционом цена нового тендера по ремонту снизилась на 118 миллионов рублей и составила 706 миллионов. И снова на аукцион никто не заявился, выбрать подрядчика так и не удалось. Зато область сохранит недострой в собственности. На здание концертного зла претендовало ПАО «Сбербанк», потому что оно и ряд других сооружений, в том числе памятников, оказалось у кредитной организации в залоге. Область своих обязательств по этому договору не выполнила и банк обратился в суд с иском о продаже имущества области. По делу прошло несколько заседаний, была назначена строительно-техническая экспертиза здания концертного зала. А в начале ноября стало известно, что Сбербанк передал «долг» физическому лицу – Сергею Старкову. Предприниматель вскоре отказался от иска, не комментируя, почему это сделал. Суд его ходатайство удовлетворил.