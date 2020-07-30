Антикризисный гид: что в Тамбове стало дешевле и доступнее

Пожалуй, одной из самых острых тем, особенно после коронавируса и связанной с ним экономической турбулентности, остается массовое подорожание товаров и услуг первой необходимости. Действительно, по прежним ценам на бензин или услуги ЖКХ тамбовчанам остается только ностальгировать. С ценами на продукты питания ситуация обстоит не менее напряжено.

Но сегодня мы хотели бы обратить внимание на те вещи, стоимость которых за последнее время значительно изменилась. Эпоха «коронокризиса» серьезно повлияла на правила игры в сфере торговли. И во многих случаях – выгода оказывается на стороне покупателя.

Отказаться от моря и … увидеть новые миры

Озеро Байкал

Внутренний туризм в этом году переживает настоящий бум. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), начальная стоимость туров на популярных направлениях с датами вылета в августе нынешнего года оказалась на 20 – 30% ниже уровня 2019, а в связи с появлением «пакетов» доступными стали и цены на новых необычных направлениях. К тому же, правительство РФ анонсировало возможность получения компенсации при покупке туров по стране.

Куда же отправиться на отдых тамбовчанам, которым надоел пляжный отдых на многолюдных курортах Краснодарского края и Крыма? Наш ответ – рассмотреть туры в необычных для летнего сезона направлениях: Карелия, Алтай, Бурятия, Калининград, Хакасия. Так, недельный экскурсионный тур на Байкал обойдется от 30 тыс. рублей на двоих, на Алтай – от 32 тысяч, в Калининградскую область – от 21 тыс. рублей. Для сравнения: отдых в переполненном туристами Сочи обойдется не менее, чем 50-70 тыс. рублей.

Выбор неожиданного направления для летнего отдыха не только сэкономит ваш бюджет на аренду жилья и питание, но и подарит массу незабываемых эмоций. Сказочные окрестности и песчаные пляжи Байкала, колоритные улочки старинного купеческого Иркутска, древние столбы и ярко-голубое небо Хакасии, невероятные калининградские окрестности точно запомнятся на всю жизнь.

Интернет-трафик бьет рекорды и становится дешевле

Автор Владимир Веленгурин

Во время пандемии, когда все вынужденно обосновались дома, рекордно вырос трафика интернета. Все ключевые события ушли в онлайн! Именно здесь бурлила настоящая жизнь – отдых, работа, развлечения, деловые встречи и романтические свидания. Провайдеры, стремясь завоевать абонентов, проявили невиданную щедрость – увеличивали скорость, открывали бесплатный доступ на образовательные и развлекательные платформы, вводили льготные пакеты трафика.

Кстати, после постепенной отмены ограничений многие из функций так и остались в распоряжении пользователей. Например, в Тамбове до сих пор действует «антикризисное» предложение «Весь МТС Плюс», где за 590 рублей месяц можно практически безлимитно пользоваться всем сразу - домашним и мобильным интернетом, сотовой связью и смотреть полторы сотни кабельных каналов. Как и во время пандемии, в первый месяц оператор предлагает пользоваться всеми этими сервисами бесплатно.

Заглянуть на «коронораспродажи»

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Во время режима самоизоляции массовые распродажи охватили множество сфер торговли в Тамбовской области. По данным Росстата, только в апреле товарооборот в целом по России рухнул на 28%.

Закрытие торговых центров тоже внесло свою ленту. Например, весенняя коллекция одежды еще не была распродана, а к моменту возобновления работы бутиков летом она уже потеряла свою актуальность. Чтобы выжить, ретейлерам пришлось отчаянно демпинговать. Если прогуляться по тамбовским ТЦ, можно увидеть множество предложений о скидках уже и на летнюю коллекцию - на 30, 50 и даже 70%.

Такая же ситуация сложилась и в продажах бытовой техники и гаджетов. Некоторые крупные федеральные ритейлеры совершили беспрецедентный шаг. Они отказались от торговой наценки, несмотря на рост курса доллара, и оставили цены на уровне первых месяцев 2020 года по многим позициям бытовой и другой техники.

Мировые культурные сокровища стали доступны каждому

В апреле чуть ли не каждый день легендарные культурные и образовательные учреждения заявляли об открытии доступа к своим ресурсам. К примеру, Венская государственная опера ежедневно транслировала записи своих оперных и балетных спектаклей через потоковую платформу. Именно во время пандемии широкой публике стало известно о возможности посетить онлайн экспозиции величайших музеев мира - 360-градусную панораму Лувра, собрание живописи итальянского Возрождения в Национальной галерее искусств США или музей уличного искусства Сан-Паулу из Бразилии через Google Street View. Напомним, еще об одном интереснейшем просветительском российском ресурсе - «Эрмитажная академия». Впрочем, и сейчас во время выхода из режима самоизоляции двери виртуальных музеев остаются открытыми для всех неравнодушных к искусству.

Кстати, в июне мировой тренд поддержали и в Тамбове – музейный комплекс «Усадьба Асеевых» организовал первый городской фестиваль модерна в режиме онлайн. Присоединиться к мероприятию можно было в социальных сетях музея.

Расцвет онлайн-обучения чему угодно

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Вслед за музеями и другими сервисами бесплатный доступ к своим ресурсам открыли множество образовательных платформ. Среди них СПбГУ, где собрано огромное количество курсов по общественным, точным, естественным и гуманитарным наукам, Arzamas.academy — лекции по истории, литературе, философии и другим гуманитарным наукам. Много бесплатных курсов по различным дисциплинам ведущих вузов России есть на платформе «Открытое образование». Научиться программированию поможет Geekbrains.ru, где представлено более 100 бесплатных курсов и интенсивов по основам программирования, web-дизайна, интернет-маркетингу и др.

А еще во время весенних событий все тамбовские родители отлично прокачали навыки по организации свободного времени своих детей. И так как это вопрос из разряда вечных, напомним о полезных онлайн-выручалочках, которые собрали массу положительных отзывов во время самоизоляции. Получить незабываемый опыт совместной деятельности детей и родителей можно на платформе «Дети Онлайн» — здесь собрано множество идей для увлекательного и полезного времяпрепровождения: от аудиосказок до театра теней. А на ресурсе Смотри.Учись есть много курсов по лепке, рисованию, изготовлению аппликаций и проч.