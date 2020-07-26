2020-07-26T11:12:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 26 июля 2020: продолжает лечение тысяча пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 26 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП",фото из архива "КП",Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 26 июля, в Тамбовской области заразились коронавирусом 39 человек. Из них 18 мужчин и 21 женщина. Возраст заболевших от 23 до 96 лет. Все они контактировали с ранее инфицированными.

Всего за время эпидемии в регионе выявили 5 805 случаев коронавируса, в том числе 2 024 без клинических проявлений. На госпитализации 287 человек, из них диагноз «пневмония» у 251. 4 844 тамбовчанина справились с вирусом: 2 223 выписали из стационара, 2 621 сняли с амбулаторного наблюдения. Умерли 34 пациента.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Инфографика Яндекс.Коронавирус

На домашнем карантине - 1 756 человек. Сняты с наблюдения на дому - 15 525. Выписаны из больниц - 3 363. Всего обследованных - 20 931.

ИСТОЧНИК KP.RU

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