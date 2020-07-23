«Комсомолка» проводит прямую линию с ветеринарными врачами
На вопросы наших читателей ответят специалисты ТОГБУ «Жердевская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Задайте вопрос ветеринарному врачу!
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«Комсомольская правда» проводит прямую линию со специалистами ТОГБУ «Жердевская районная станция по борьбе с болезнями животных». Наши читатели могут задать все вопросы, касающиеся содержания и профилактики заболеваний животных, как домашних, так и сельскохозяйственных.
Направить интересующие вопросы можно по адресу электронной почты: tatiana.chernyshova@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU