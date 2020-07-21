2020-07-21T16:52:07+03:00
Общество

Сберкампус в наукограде

Когда в Тамбовской области заходит речь о Мичуринске, то говорят о том, что, конечно же, это не столица региона, но и не второй город. Судите сами.
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Единственный в России наукоград аграрного профиля со стотысячным населением располагает научно-исследовательским центром генетики плодовых растений и научного садоводства, известным не только в нашей стране, но и за рубежом. Здесь успешно работает аграрный университет, основанный в 1931 году самим Иваном Владимировичем Мичуриным. Так что увлечением наукой в этом городе, как говорится, формируется на генетическом уровне.

В Центре развития современных компетенций детей Мичуринского государственного аграрного университета в эти дни проходит смена в рамках проекта Сберкампус, инициированного ПАО Сбербанк и Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в 45 регионах России.

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Сотня учащихся местных школ с 16 по 29 июля принимают участие в нескольких образовательных программах. Кому-то пришлась по душе «Урбанистика. ГИС», где молодым исследователям предложены кейсы «Создание карт изохрон» и «Я создаю карту». Заметный интерес юных жителей аграрного наукограда вызвал исследовательский проект «В поисках лекарственных растений».

По оценкам организаторов мичуринской площадки Сберкампуса, а также детей и родителей, школьники, обучающиеся в этом году в Центре, получили возможность заниматься рядом с домом высокотехнологичными проектами. Мозговые штурмы, дебаты, презентации и челленджи по «прокачке» разных навыков – всё это вызывает искренний интерес ребят.

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До официального старта программы педагоги-наставники из числа преподавателей университета прошли специальную подготовку, в ходе которой разбирались вопросы работы с детьми, современные игровые технологии и проектирование пространства кампусов.

Мичуринск стал второй в Тамбовской области площадкой Сберкампуса. Ранее участниками аналогичной программы были школьники, посещающие детский технопарк «Кванториум-Тамбов».

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