Коронавирус в Тамбове, последние новости на 19 июля: продолжают болеть около тысячи зараженных

За минувшие сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 40 человек. Среди инфицированных 12 мужчин и 28 женщин. Возраст заболевших от 32 до 88 лет.

Всего за время эпидемии в регионе зафиксировали 5 524 случаев коронавируса. Выздоровели 4 446 пациентов: 2 025 выписали из стационара, 2 421 - сняли с амбулаторного наблюдения.

31 тамбовчанин скончался. В частности, на 66-м году жизни умер настоятель Александро-Невского храма Иоанн Кубинец.

Инфографика Яндекс.Коронавирус.

На госпитализации - 317 человек, из них диагноз «пневмония» у 210. На домашнем карантине находятся - 2 083 человека. Сняты с наблюдения на дому – 1 4697. Выписано - 3 091. Всего обследованных - 20 188.