В школе под Тамбовом родители собирали деньги на очистители воздуха

В одной из школ Тамбовского района в преддверии нового учебного года начали собирать деньги на специальные приборы, которые обеззараживают воздух, так называемые рециркуляторы. До сих пор такое оборудование применялось в больницах, но из-за угрозы коронавируса эти аппараты стараются использовать во всех людных местах, сейчас их можно увидеть даже в магазинах. Обезопасить от инфекции решили и школьников, только почему-то за счет родителей. При этом рециркулятор – прибор достаточно дорогостоящий. С учетом площади классов, воздух которых он должен обеззараживать, он должен быть определенной мощности. Цена аппарата с такими характеристиками, как выяснилось, составляет около 17 тысяч рублей.

- В пересчете на каждого получилось, что родители одного школьника должны сдать примерно по 700 рублей, - рассказала мама одного из учеников.

При этом педагоги разместили в «родительских» чатах сообщения, в которых указано, что покупка рециркуляторов – это, во-первых, необходимое требование для того, чтобы дети осенью вернулись за парты, а во-вторых, «проработать» вопрос с родителями и решить вопрос с приобретением дорогостоящих аппаратов – указание директора школы.

Руководитель образовательного учреждения Нина Громова, в свою очередь уверяет, что инициатива купить рециркуляторы в классы исходила вовсе не от нее.

- Родители сейчас очень обеспокоены возможным возвратом к дистанционному образованию, с которым мы все впервые столкнулись в конце прошлого учебного года, они очень активно изучают публикации, новости, в том числе знакомятся с требованиями, которые для школ предусматривает Роспотребнадзор, - говорит Нина Александровна. – Ранее поднималась в СМИ и тема с рециркуляторами, а, например, сейчас, они активно используются при проведении ЕГЭ.

В школе, о которой идет речь, таких аппаратов нет, в наличии только бактерицидные лампы. Их используют во время роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но только в коридорах и классах, когда там нет детей. Это одно из требований безопасного использования устройства.

- Вопрос о необходимости установить в школе рециркуляторы подняли сами родители, - говорит Нина Громова. – Я им объяснила, что устройства эти достаточно дорогостоящие, район обещает нам 2-3 таких устройства, но с учетом, что у школы есть еще несколько сельских филиалов, максимум, на что сможет рассчитывать каждое учреждение – это один аппарат для обеззараживания воздуха.

Его можно перемещать из класса в класс, вот только проводить обработку каждого помещения нужно раз в 2 часа. И на десятки классов одного такого устройства, конечно же, будет недостаточно, однако и покупать его в каждый класс- это роскошь. Один аппарат вполне можно использовать в нескольких помещениях.

По словам Нины Александровны, узнав о том, что рециркуляторов будет мало, родители сами предложили купить их в классы, за свои деньги. Директор уверяет, что в большинстве случаев школа обходится собственными ресурсами и сбор денег на какие-то цели здесь проводят крайне редко, но если такое случается, делается это добровольно и с заключением соответствующего договора.

- Сейчас родители очень обеспокоены здоровьем своих детей, - говорит директор школы. – И между собой они начали обсуждать этот вопрос в соцсетях, искать приемлемые варианты.

В итоге люди разделились на два лагеря – тех, кто вспоминаю все ужасы «дистанционки» готов отдать деньги, лишь бы учебный год начался в срок и как обычно.

- А что вы хотите? Сейчас везде собирают, - высказываются в чатах родители, которые готовы сдать средства.

Но нашлись и те, кого такая ситуация возмутила. Сама же директор школы уверяет, что придерживалась нейтралитета. Да, по словам Нины Громовой, родители обращались к ней за советами, вопрос обсуждался, но последнее слово в этом вопросе оставалось за родителями – ни настаивать на покупке дорогостоящего устройства, ни запрещать его приобретение за личные средства родителей, директор, как она заверила, просто не имеет права. При этом, почему при обсуждении вопросов о покупке аппаратов, классные руководители и некоторые родители в своих сообщениях ссылаются на некое письмо директора школы, Нина Александровна прояснить не смогла, но заверила, что никаких писем такого содержания она не писала.

За разъяснениями, помимо директора школы мы обратились в областное управление образования, где также потребовали объяснений по поводу происходящего от руководителя образовательного учреждения, а, выслушав их, никаких нарушений не нашли. Если инициатива принадлежит родителям, это не наказуемо.

- Никаких денег школы не собирают и не должны, - сказали в управлении образования и науки Тамбовской области. – Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Постановлению от 30 июня 2020 года «Об удовлетворении эпидемиологических требований и устройство содержания работы общеобразовательных учреждений» все образовательный организации обязаны регулярно проводить обеззараживание воздуха. Делать это во время пребывания людей в помещении можно только с помощью рециркуляторов. Закупка этих устройств в образовательные организации финансируется органами местного самоуправления.

Известно, например, что школы Котовска уже полностью обеспечены рециркуляторами, приобрели их, как и положено, без участия родителей, централизованно, для всех образовательных учреждений. Как рассказали в пресс-службе администрации города, в общей сложности для двух школ закупили 13 современных мощных рециркулятора стоимостью 35 тысяч рублей каждый, еще 4 приобрели раньше. Соответствующие заявки сейчас формируют все образовательные учреждения области.

Ну а в школе, где разразился скандал, тема с покупкой рециркуляторов действительно вскоре оказалась закрыта, правда после вмешательства журналистов.

- Я сказала, знаете что, не умеете? Я вам категорически запрещаю! Ничего не приобретайте! – говорит Нина Громова.

КСТАТИ

В школах появятся несколько смен, а классы разделят

Новый учебный год из-за коронавируса будет особенным. И все же, как обещают в Мипросвещении, стартует он как обычно с 1 сентября.

- Мы рассчитываем начать учебный год традиционно, в сентябре, и все школьники сядут вновь за парты, - сообщил в конце июня Министр просвещения Сергей Кравцов.

Однако, для того, чтобы обеспечить санитарные требования, выдвинутые Роспотребнадзором, образовательный процесс претерпит множество изменений. Так, каждый класс должен учиться по своему расписанию, начало уроков и перемен будет индивидуальным. В классе должно быть не больше 15 человек, и каждый должен заниматься в своем помещении. В школах не будет массовых мероприятий, а уроки физкультуры по возможности следует проводить на улице. Также в образовательном учреждении должны проводить уборку с дезинфицирующими средствами, на входе должны быть дозаторы с антисептиками. Пускать в школу учеников будут после измерения температуры бесконтактным термометром.

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