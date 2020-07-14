2020-07-14T14:56:04+03:00
Общество

С начала года Сбербанк открыл кредитные линии тамбовским аграриям на 1,2 млрд рублей

Текущая выборка средств уже превышает 95% от установленного лимита
Олег ИВАНОВ
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В Тамбовской области активно идет уборка зерновых культур, особенно в южных и центральных районах: ведут косовицу и обмолот озимых. По данным регионального управления сельского хозяйства, под урожай 2020 года было засеяно 468 тысяч гектаров озимых зерновых культур. А общая посевная площадь составляет около 1,3 млн гектаров. Производственные мощности готовы к приемке нового урожая.

Тамбовское отделение ПАО Сбербанк с начала года только представителям малого и микро бизнеса сельскохозяйственной отрасли оформило 285 кредитных договоров. Общий лимит по которым составил более 1,2 млрд рублей. По информации начальника Управления продаж малому бизнесу Татьяны Шашковой, текущая выборка средств превышает 95% от установленного лимита.

- Нашими кредитными средствами воспользовались 215 клиентов, - комментирует Татьяна Шашкова, - Причем, как небольшие хозяйства, обрабатывающие по 150-200 гектаров земли, которым мы оформили займы по технологии «Кредитная фабрика», так и крупные, обрабатывающие по восемь-десять тысяч гектаров пашни.

За счет ресурсов Сбербанка местные производители зерна из малого бизнеса на оборотные средства привлекли порядка 880,8 млн рублей. А парк сельхозтехники обновили 77 клиентов на общую сумму свыше 368,2 млн рублей.

Ежегодный сбор урожая зерновых культур полностью обеспечивает внутреннее потребление Тамбовской области. Кроме того, традиционно за пределы региона уходит не менее полутора миллионов тонн зерна.

В последние годы, благодаря высокому качеству, спрос на тамбовское зерно растет не только в России, но и за рубежом. В минувшем сезоне хозяйства региона вели отгрузку экспортной продукции в Алжир, Бангладеш, Германию, Египет, Израиль, Монголию, Финляндию и ряд других стран.

По мере созревания зернового клина, фронт работ тамбовских аграриев расширяется. На очереди горох и крупяные культуры. Сейчас в Тамбовском отделении ПАО Сбербанк приступают к рассмотрению заявок предпринимателей на кредитование осеннего цикла сельскохозяйственных работ, связанного с уборкой технических культур и севом озимых зерновых.

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