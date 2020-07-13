Сберкампус: Тамбовская версия

Инициаторами проекта выступили ПАО Сбербанк и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Дети смогли с пользой провести время и получить знания и навыки по современным направлениям науки и технологий. «Кванториум-Тамбов» был включён в программу по итогам конкурсного отбора.

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Мальчикам и девочкам предложили разные режимы участия. На «Школьно-цифровой платформе» изучали английский язык при online-поддержке skyeng.ru и сервиса okko.tv. Offline работу сосредоточили на базе «Кванториум-Тамбов». Команды, выбравшие кейс «Разрабатываем увлекательную игру», создавали виртуальные пространства, налаживали системы взаимодействия, работали в движке Unity, постигали инструмент ProBuilder, моделировали 3D-объекты, работали с готовыми скриптами на языке C#.

На направлении «Проектируемый идеальный класс» ребята активировали приложения виртуальной и дополненной реальности, устанавливали их на устройство и проводили тестирование, поиск, установку, импорт в проект 3D-моделей из соответствующих репозиториев. Те, кто отдал предпочтение домашней гидропонике, обрабатывали материалы, монтировали инженерные системы, изучали механизмы компенсации циклообразных процессов в биосфере, жизненные циклы гидробионтов, растений и бактерий. Команда «Умный дом» создала программы для контроллеров Arduino, провела тестирование и отладку программ, изучила основы создания электронных схем с контроллерами. Был успешно освоен ряд других направлений.

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А в стотысячном Мичуринске в Центре развития современных компетенций детей, действующем на базе Мичуринского государственного аграрного университета, летняя лагерная смена Сберкампуса ждёт ребят с 16 июля. Ожидается, что за две недели online-вебинаров не менее сотни школьников, объединившись в команды будут с участием наставников решать проблемные кейсы, проводить исследовательские работы, примут участие в общих спортивно-игровых событиях и челленджах.

Судя по публикации на сайте Мичуринсккого ГАУ, в университете уже всё готово к интеграции аграрного вуза со Сберкампусом.

Напомним, что итоговым событием Сберкампуса станет «Kidstedtalk: online», в рамках которого юные резиденты этого проекта из всех регионов России представят лучшие решения кейсов друг другу и руководству ПАО Сбербанк.