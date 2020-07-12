Коронавирус в Тамбове, последние новости на 12 июля: за сутки заразились семеро детей

Еще 40 человек заразились Covid-19 за минувшие сутки в Тамбовской области. Как сообщил региональный оперштаб, среди них: 16 мужчин, 17 женщин, семеро детей (мальчики 9, 10, 13 лет, девочки 5, 5, 6, 14 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет.

За время эпидемии в области выявили 5239 инфицированных. 3894 выздоровели. Умерли 28 человек. На госпитализации - 379 тамбовчан, из них диагноз «пневмония» - у 261. На домашнем карантине - 2615 жителей области (из них подтвержденных случаев - 935, они входят в общее количество).