2020-07-12T11:00:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 12 июля: за сутки заразились семеро детей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 12 июля
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Еще 40 человек заразились Covid-19 за минувшие сутки в Тамбовской области. Как сообщил региональный оперштаб, среди них: 16 мужчин, 17 женщин, семеро детей (мальчики 9, 10, 13 лет, девочки 5, 5, 6, 14 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет.

За время эпидемии в области выявили 5239 инфицированных. 3894 выздоровели. Умерли 28 человек. На госпитализации - 379 тамбовчан, из них диагноз «пневмония» - у 261. На домашнем карантине - 2615 жителей области (из них подтвержденных случаев - 935, они входят в общее количество).

Инфографика Яндекс.Коронавирус.

Инфографика Яндекс.Коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тамбовской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24