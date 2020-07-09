На тренинге Cyber Polygon 2020 ведущие эксперты обсудили проблемы кибербезопасности

«2020 год изменил мир» - с этих слов 8 июля стартовал международный онлайн тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2020. Вспышка COVID-19 не оставила человечеству иного выбора, кроме как использовать цифровые коммуникации. Но как это повлияет на наше отношение к цифровизации? И главное - как наши новые привычки могут быть использованы против нас?

Дать отпор нужно быстро и эффективно

Ответить на главный вызов современности решились глобальные технологические компании, международные организации, а также государственные структуры из разных частей света. С инициативой провести онлайн тренинг выступила компания BI.ZONE (Группа Сбербанк), идею поддержал Центр кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ).

120 организаций из 29 стран приняли участие в Cyber Polygon 2929. Формат позволил компаниям проверить свою степень устойчивости к киберугрозам, а также поделиться лучшими практиками с глобальным сообществом. Ведь даже в организациях, чья система кибербезопасности основана на передовых средствах защиты, случаются взломы. И в этой ситуации команда реагирования должна быть готова дать отпор - быстро и эффективно.

Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф отметил, что Cyber Polygon — это первое подобное мероприятие в истории цифрового мира. Вместе с Тони Блэром, бывшим премьер-министром Великобритании, он обсудил, какие риски несет ускорение глобальной цифровой трансформации. Спикеры отметили, что атаки хакеров могут стать мощнейшим потрясением для мира. Урон может исчисляться триллионами долларов. При этом мошенники по-прежнему используют метод социальной инженерии - то есть попросту играют на человеческих эмоциях и заблуждениях.

2020 год начался с потрясений. Изменение устоявшихся рабочих процессов, быстрый переход к удаленному формату взаимодействия и экономический кризис привели к всплеску киберпреступности. Но как утверждает председатель наблюдательного совета Центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Оеринг, хакеры используют, как правило, простейшие механизмы. Главное - уже сейчас показать преступникам, что за ними следят и они будут наказаны.

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Бороться можно только совместными усилиями

В международном онлайн тренинге также приняли участие основатель Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб, вице-президент IBM X-Force Threat Intelligence Венди Уитмор, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, президент Ericsson Россия Себастиан Толстой и многие другие эксперты.

Мировое сообщество должно объединиться, чтобы остановить глобальную пандемию кибермошенничества. По словам Клауса Мартина Шваба, нельзя допустить, чтобы мир потерял баланс из-за неправомерных действий в сети. Сегодня вопрос о безопасности стоит перед каждым из нас.

Различные сферы жизни переходят в онлайн, системы автоматизируются и обмениваются данными без участия людей. Новые технологии, такие как 5G, искусственный интеллект, интернет вещей, ускоряют эти процессы, но в то же время создают новые возможности для киберпреступников. Бороться с этой угрозой можно только совместными усилиями.

Подробный отчет о результатах тренинга, а также интервью и статьи, основанные на лекциях экспертов, будут представлены на ежегодной встрече по кибербезопасности Всемирного экономического форума в ноябре 2020 года. Но если вам интересно услышать мнения мировых экспертов о предотвращении «цифровой пандемии» уже сейчас, запись трансляции доступна на сайте мероприятия.