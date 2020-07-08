2020-07-08T16:20:22+03:00
Общество

Семьи тамбовских энергетиков приняли участие в корпоративном онлайн-проекте «Полезная изоляция»

В режиме видеосвязи соревнующихся поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский
Олег ИВАНОВ
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Семьи энергетиков из 20-ти регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция».

Жюри предстояло оценить сотни творческих работ: спортивные видеоуроки, подарки, открытки и рисунки ветеранам, песни, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и творческие работы к 100-летию ГОЭЛРО.

Сотрудники филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» наряду с коллегами активно включились в данный проект и приняли участие в нескольких номинациях: флешмоб «Спортивный карантин», конкурс рисунков «А нам дома хорошо», акция памяти «Подарок ветерану».

Конкурс продолжится!

Во время торжественной церемонии награждения победителей их в режиме видеосвязи поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

- Мы понимали, как важно нашим работникам и членам их семей в период в изоляции не чувствовать себя оторванными от культурной и социальной жизни компании, сохранять физическую и творческую активность, а главное – иметь возможность, несмотря ни на что, поздравить ветеранов, - отметил Игорь Маковский.

Около 150 тысяч посетителей приняли участие в конкурсном голосовании. В среднем же за день на сайт заходило не менее 5 тысяч человек. Учитывая такую популярность проекта, Игорь Маковский принял решение продолжить проведения корпоративных конкурсов во всех регионах присутствия компании.

Своя победа

Наибольшее количество работ семьи сотрудников «Россети Центр Тамбовэнерго» прислали на видеоконкурс стихов и песен, который посвящен 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне, - «Мы этой победой гордимся».

Из 1000 участников по итогам голосования было выбрано 33 победителя в разных возрастных категориях из Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Смоленской, Кировской, Липецкой, Курской, Ивановской, Тверской, Калужской областей и Удмуртской Республики.

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Да, в списке не оказалось победителей из нашего региона. Но разве самое ценное - это награды? После конкурса тамбовские энергетики с представителями профсоюза побывали в гостях у ветеранов, трудившихся в Тамбовэнерго, поздравили их с праздником, вручили цветы и подарки. Например, Николаю Дмитриевичу Шмелеву волонтеры филиала вручили поделку, принимавшую участие в номинации «Подарок ветерану». Поздравительную открытку специально для него подготовила дочь начальника отдела по связям с общественностью филиала Кристины Кулаевой, пятилетняя Маша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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