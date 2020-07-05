2020-07-05T11:01:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 5 июля: количество зараженных почти достигло пяти тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 5 июля
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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У 43 жителей Тамбовской области обнаружили коронавирус за минувшие сутки. Из них 10 мужчин, 31 женщина, двое детей (девочка и мальчик 8 лет). Возраст взрослых от 22 до 92 лет. По данным на 5 июля, всего в регионе заразились коронавирусом 4944 человек.

Выздоровели 3358 тамбовчан: 1579 выписали из стационара, 1779 сняты с амбулаторного наблюдения.

Инфографика Яндекс.Коронавирус.

Инфографика Яндекс.Коронавирус.

25 пациентов умерли. Накануне стало известно о смерти двух женщин. Вирус унес жизнь 68-летней жительницы Тамбова. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ, но на шестой день она умерла.

Второй жертвой коронавируса стала 49-летняя жительница Бондарского района. Из сопутствующих заболеваний у нее были гипертония, атеросклероз и ожирение. Ее также спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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