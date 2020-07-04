2020-07-04T12:15:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 июля: от болезни скончались еще две жительницы региона

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 4 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Общее число умерших от коронавируса достигло 25 человекОбщее число умерших от коронавируса достигло 25 человек
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В Тамбовской области от коронавируса скончались две женщины. COVID-19 унес жизнь 68-летней жительницы города Тамбова. Пациентка страдала ишемической болезнью сердца, гипертонией и ожирением, ранее перенесла онкологическое заболевание. В Центр лечение пневмоний она поступила в крайне тяжелом состоянии. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ, но на шестой день пребывания в больнице она умерла.

Второй жертвой коронавируса стала 49-летняя жительница Бондарского района. Из сопутствующих заболеваний у нее были гипертония, атеросклероз и ожирение. Ее также госпитализировал в реанимационное отделение Центра лечения пневмоний, но спасти ей жизнь медикам не удалось.

На сегодняшний день общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 25. Количество заболевших инфекцией тамбовчан по данным на 4 июля достигло 4901 человека, 3316 из них выздоровели. По данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, за последние сутки болезнь диагностировали у 42 человек, среди которых 16 мужчин и 20 женщин в возрасте от 19 до 75 лет, а также 6 детей от 5 до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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