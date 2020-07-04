Герман Греф: «Мы собираем мощную команду, в которой каждый - профессионал»

Глава Сбербанка России Герман Греф в спецпроекте ТАСС «Первые лица бизнеса» рассказал о работе проделанной во время пандемии коронавируса, экосистеме банка и поделился мнением о роли образования.

В кратчайшие сроки провели гигантскую реструктуризацию

Герман Греф уверен, что в будущем национальная валюта должна укрепиться. Ссылаясь на опытного аналитика Генри Гроуба, он считает, что рубль «будет в пределах 60 к доллару». Конечно, никто не знает, как разовьется ситуация с коронавирусом. Но сегодняшний прогноз по ВВП довольно оптимистичен. Хотя удар от пандемии оказался очень существенным.

- Мы в кратчайшие сроки провели гигантскую реструктуризацию. За неделю переоформили такое количество кредитов, как за весь 2019 год. Более чем на триллион рублей по юридическим лицам! Пришлось полностью изменить работу программного обеспечения, в основном вручную реструктурировать кредиты, переподписывать соглашения. Можете себе представить… Это огромный труд людей, - рассказывает Герман Греф. - Мы дали реструктуризацию всем, кто к нам обратился. Часть провели на льготных условиях с участием правительственных грантов и субсидий, часть сделали за свой счет. И потеряли на этом огромные деньги. Мы недосчитаемся в этом году не одной сотни миллиардов рублей.

Согласно бизнес-плану этого года, прибыль Сбербанка должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей, однако этой цели достичь не удастся. Вместе с тем члены правления, менеджеры высшего и среднего звена банка приняли решение весь доход за апрель отправить на разработку вакцины и мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусом - собрали около трех миллиардов рублей.

На передовых рубежах науки и бизнеса

Однако пандемия - это не только вызов, но и стимул для нового развития. Сбербанк уже давно стал нечто большим, чем просто финансовое учреждение. В его системе есть лаборатории робототехники, искусственного интеллекта, расширенной виртуальной и дополненной реальности, кибербезопасности, геймификации, поведения человека и нейротехнологии…

- Меня стимулирует, что наша команда может не только создать хорошие сервисы для клиентов банка, но и помочь изменить качество государственных услуг, улучшить модель управления в стране. Это серьезная мотивация. То, что делаем сейчас, находится на передовых рубежах науки, техники и бизнеса, - признает Герман Греф.

В банке заканчивают выполнение стратегии на 2017–2020 годы. Должны принять новый бизнес-план на 2020–2023-й. И Герман Греф отмечает, что благодаря выбранной модели банк быстро растет и получает хорошие финансовые результаты.

- Сегодня у нас одновременно работают две с половиной тысячи команд по десять человек в каждой. Раз в две недели выпускают релиз с новыми продуктами и функциями, - сказал спикер - Для поддержания технологического уровня развития компании требуются огромные средства, а мы еще умудряемся и инвестировать. Нужно понимать, что банк — специфический вид бизнеса. У нас регулируется уровень достаточности капитала. Половину прибыли отдаем в виде дивидендов, вторую часть суммы отправляем в капитал. И 100 процентов ее используются на следующие кредитования.

Будущее невозможно без образования

Герман Греф также подчеркнул, что люди в нашей стране смогут самореализовываться на новом уровне, но для этого нужно многое менять: от образовательной среды до внедрения новых технологий, изменения управленческих моделей.

Например, каждый ребенок уникален. Соответственно обучать всех с одинаковым темпом совершенно нерационально. Именно поэтому в той же Хорошколе, соучредителем которой выступил глава Сбербанка, ориентируются на персонализированное обучение.

- Кто клиент образовательной системы? - задает риторический вопрос Герман Греф . - В том числе и мы, Сбербанк. У нас многие мечтают работать. Значит, мы должны быть заказчиком навыков, которые система образования выдаст на выходе. В сбербанковской культуре первое правило - радикальная правда: если не знаешь, должен сказать. Нельзя знать все, стыдно не спросить. И не сознаться. Поэтому мы собираем интересных людей, мощную команду, каждый из которых профессионал в своей сфере. Я не стесняюсь задавать вопросы. Если человек не спрашивает, значит, он не развивается.