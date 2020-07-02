2020-07-02T12:36:06+03:00
Общество

В Тамбовской области поправки в Конституцию поддержали 87,41 % голосовавших

Явка на избирательные участки по области составила 80,4%
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Явка в нашем регионе составила больше 80%Явка в нашем регионе составила больше 80%
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В избиркоме Тамбовской области подвели итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 2 июля на заседании избирательной комиссии Тамбовской области подписан итоговый протокол по результатам голосования.

Всего в нашем регионе в списки участников голосования внесли 831 227 человек, из которых проголосовали 668 321, явка составила 80,4%. Поддержали изменения в Конституцию 583 972 человека или 87,41%, против поправок высказались 80 138 голосовавших или 11,99%.

- На 66 участках для голосования на территории города Тамбова голосование осуществлялось с использованием технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017), - пояснили в избирательной комиссии Тамбовской области. - На всех 904 участках для голосования применялась технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом.

При проведении общероссийского голосования использовался порядок голосования избирателей по месту нахождения («Мобильный избиратель»). Всего было подано заявлений по месту нахождения – 9 148, (из них: через МФЦ – 221, через ТИК – 604, через УИК – 3 851, через ЕПГУ – 4 472). Всего участников голосования, проголосовавших на территории Тамбовской области на основании заявлений о включении в список участников голосования по месту нахождения – 8 189. Заявлений в суд о нарушении прав граждан в период проведения общероссийского голосования не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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