Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Тамбове 1 июля 2020: явка на 18 часов составляет 78,11% [обновляется]

1 июля в стране объявлен общероссийским днем голосования по вопросам внесения поправок в Конституцию. Сегодня в городе работают 115 избирательных участков, их двери будут открыты до 20 часов, также до 17 часов от жителей области будут принимать заявки на надомное голосование.

Напомним, мнение россиян по вопросу поправок выясняют с 25 июня. С этого дня в стране заработали избирательные участки.

Явка жителей региона на 18 часов 1 июля составила 78,11%. К этому времени проголосовали 649 054 человека.

- Я отметил высокий уровень организации процесса, - прокомментировал ход выборов глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. - Не только в части соблюдения правил организации голосования, но и по мерам безопасности в период пандемии. На входе избирателям выдавали маски, перчатки, индивидуальные ручки, измеряли температуру, помещения для голосования обрабатывались антисептикам. Высокую планку мер безопасности удалось сохранить на протяжении всех дней голосования.