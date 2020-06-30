Коронавирус в Тамбове, последние новости на 30 июня: скончались еще двое заболевших COVID-19

В Тамбовской области умерли еще два человека, заразившиеся коронавирусом. По состоянию на сегодняшний день число жертв болезни достигло 23-х. 30 июня стало известно о смерти 86-летней жительницы Тамбова. Пенсионерка страдала ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, гипертонией и ожирением. Женщину госпитализировали в Центр лечения пневмоний, подключили к аппарату ИВЛ, но это не помогло. На девятый день после поступления в больницу пациентка умерла.

Кроме того, от COVID-19 скончался 65-летний житель Мичуринска. У мужчины были гипертония, атеросклероз и ожирение. Пациента госпитализировали в Центр лечения пневмоний, где он умер спустя четыре дня.

За последние сутки, 30 июня, в нашем регионе выявили еще 46 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 16 мужчин и 26 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, а также четверо детей от 2 до 15 лет. Общее число заразившихся сейчас составляет 4727 человек.