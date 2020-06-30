2020-06-30T10:47:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 30 июня: скончались еще двое заболевших COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 30 июня 2020
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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От коронавируса в области умерли 23 человекаОт коронавируса в области умерли 23 человека
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В Тамбовской области умерли еще два человека, заразившиеся коронавирусом. По состоянию на сегодняшний день число жертв болезни достигло 23-х. 30 июня стало известно о смерти 86-летней жительницы Тамбова. Пенсионерка страдала ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, гипертонией и ожирением. Женщину госпитализировали в Центр лечения пневмоний, подключили к аппарату ИВЛ, но это не помогло. На девятый день после поступления в больницу пациентка умерла.

Кроме того, от COVID-19 скончался 65-летний житель Мичуринска. У мужчины были гипертония, атеросклероз и ожирение. Пациента госпитализировали в Центр лечения пневмоний, где он умер спустя четыре дня.

За последние сутки, 30 июня, в нашем регионе выявили еще 46 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 16 мужчин и 26 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, а также четверо детей от 2 до 15 лет. Общее число заразившихся сейчас составляет 4727 человек.

Статистика заболеваемости в Тамбовской области

Статистика заболеваемости в Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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