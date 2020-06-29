2020-06-28T23:22:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 июня: больше половины зараженных выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 29 июня 2020
Анна ГРЕБЕНКИНАТатьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Тамбовской области зафиксировали 4 637 случаев коронавируса. Накануне инфекцию нашли у 45 жителей региона. Среди зараженных: 25 мужчин, 18 женщин, двое детей (девочки 11, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с ранее заболевшими.

Выздоровели 2 791 пациентов: 1340 выписали из стационара, 1451 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. 21 пациент умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тамбовской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
В Тамбовской области пожилую супружескую пару убили металлическим штырем
У 45 жителей Тамбовской области выявили коронавирус на 28 июня
Тамбовская ЦРБ получила новое оборудование для диагностики болезней глаз
В Тамбовской области от коронавируса скончалась 47-летняя женщина
На Тамбовщине «Атмановские кулачки» перенесли на следующий год
В Тамбовской области глава сельсовета незаконно взяла к себе на работу сына-студента
На Тамбовщине мужчина чуть не лишился внедорожника из-за долгов в 260 тысяч рублей
Житель Краснодарского края, находясь в СИЗО, выманил у тамбовских таксистов более 400 тысяч рублей
В Тамбовской области мужчину осудили за незаконную рубку дубов
Сотрудник тамбовской колонии за взятки проносил осужденному мобильники
Два маршрута в Тамбове усилили дополнительными автобусами
С главного бухгалтера тамбовского предприятия взыскали около 43 млн рублей за налоговые долги
В Тамбовской области сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса
В Тамбове вновь заработали пункты буккроссинга
Известного тамбовского журналиста Айдера Муждабаева, переехавшего в Украину, объявили в международный розыск
Четыре пляжа в Тамбове не пригодны для купания
В Тамбовской области 16-летний парень на мотоцикле выскочил на тротуар и сбил женщину