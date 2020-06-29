Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 июня: больше половины зараженных выздоровели
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 29 июня 2020
фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Тамбовской области зафиксировали 4 637 случаев коронавируса. Накануне инфекцию нашли у 45 жителей региона. Среди зараженных: 25 мужчин, 18 женщин, двое детей (девочки 11, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с ранее заболевшими.
Выздоровели 2 791 пациентов: 1340 выписали из стационара, 1451 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. 21 пациент умер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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