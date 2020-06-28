Коронавирус в Тамбове, последние новости на 28 июня: в области скончался 21-й человек

В Тамбовской области зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Жертвой болезни стала 47-летняя жительница города Рассказово, это 21-я смерть от инфекции на территории нашего региона. Как сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, пациентка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, но на третий день она умерла. Из сопутствующих заболеваний у пациентки были гипертония и ожирение.

По данным на 28 июня в Тамбовской области за последние коронавирус обнаружили еще у 44 жителей региона. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4592 человека, 2703 из них выздоровели, 21 умер. Среди новых заразившихся 17 мужчин и 20 женщин в возрасте от 21 до 67 лет, а также 7 детей от 3 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 510 человек, из них диагноз «пневмония» у 409 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.