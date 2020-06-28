2020-06-27T19:03:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 28 июня: в области скончался 21-й человек

Очередной жертвой болезни стала 47-летняя жительница Рассказово
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
От коронавируса скончалась жительница РассказовоОт коронавируса скончалась жительница Рассказово
Изменить размер текста:

В Тамбовской области зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. Жертвой болезни стала 47-летняя жительница города Рассказово, это 21-я смерть от инфекции на территории нашего региона. Как сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, пациентка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, но на третий день она умерла. Из сопутствующих заболеваний у пациентки были гипертония и ожирение.

По данным на 28 июня в Тамбовской области за последние коронавирус обнаружили еще у 44 жителей региона. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4592 человека, 2703 из них выздоровели, 21 умер. Среди новых заразившихся 17 мужчин и 20 женщин в возрасте от 21 до 67 лет, а также 7 детей от 3 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 510 человек, из них диагноз «пневмония» у 409 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

COVID-19 унес жизнь 21 человека

COVID-19 унес жизнь 21 человека

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тамбовской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Тамбовская ЦРБ получила новое оборудование для диагностики болезней глаз
В Тамбовской области от коронавируса скончалась 47-летняя женщина
На Тамбовщине «Атмановские кулачки» перенесли на следующий год
В Тамбовской области глава сельсовета незаконно взяла к себе на работу сына-студента
На Тамбовщине мужчина чуть не лишился внедорожника из-за долгов в 260 тысяч рублей
Житель Краснодарского края, находясь в СИЗО, выманил у тамбовских таксистов более 400 тысяч рублей
В Тамбовской области мужчину осудили за незаконную рубку дубов
Сотрудник тамбовской колонии за взятки проносил осужденному мобильники
Два маршрута в Тамбове усилили дополнительными автобусами
С главного бухгалтера тамбовского предприятия взыскали около 43 млн рублей за налоговые долги
В Тамбовской области сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса
В Тамбове вновь заработали пункты буккроссинга
Известного тамбовского журналиста Айдера Муждабаева, переехавшего в Украину, объявили в международный розыск
Четыре пляжа в Тамбове не пригодны для купания
В Тамбовской области 16-летний парень на мотоцикле выскочил на тротуар и сбил женщину