2020-06-26T20:21:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 27 июня: в области открыли садики и музеи

Основные ограничения продлили до 2 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Коронавирусом заразились больше 4,5 тысяч тамбовчанКоронавирусом заразились больше 4,5 тысяч тамбовчан
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В Тамбовской области продолжается поэтапное снятие ограничений. Губернатор Александр Никитин внес очередные изменения в постановление № 233 по ограничительным мерам, введенным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, рекомендуется продлить до 2 июля.

Также до 2 июля продлен запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах.

Возобновляется деятельность музеев всех видов, но для одиночных посетителей и по предварительной записи.

- С 29 июля также открываются детские сады. Они будут работать в режиме малых групп (численностью не более 10 человек), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По данным на 27 июня в Тамбовской области за последние сутки, 27 июня, коронавирус обнаружили еще у 45 жителей региона. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4548 человек, 2633 из них выздоровели, 20 умерли. Среди новых заразившихся 19 мужчин и 26 женщин в возрасте от 19 до 84 лет.

- На госпитализации находятся 517 человек, из них диагноз «пневмония» у 419 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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