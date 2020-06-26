2020-06-26T14:11:01+03:00
Происшествия

Журналиста Айдера Муждабаева объявили в международный розыск

Свою карьеру он начинал в Тамбове, а несколько лет назад уехал на Украину
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Айдера Муждабаева объявили в международный розыскАйдера Муждабаева объявили в международный розыскФото: СУ СК России
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Известный тамбовский журналист Айдер Муждабаев, который на сегодняшний день является гражданином Украины, попал под следствие. СУ СК России заочно обвиняет его в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

- Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети «Facebook» два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова, - сообщает пресс-служба СУ СК России.

В следственном управлении поясняют, что сейчас ведутся поиски Муждабаева, подготовлены материалы для его заочного ареста.

Известно, что Айдер Муждабаев начинал карьеру в печатных изданиях города Тамбова. Он работал в газетах «Тамбовские губернские ведомости» и «Тамбовская жизнь».

С 1998 года он работал журналистом столичной газеты «Московский комсомолец», в 2008 года занял в этом издании должность заместителя главного редактора. В 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, где стал работать заместителем генерального директора украинского телеканала «ATR».

Сейчас Айдер находится в Киеве и продолжает работу. Связаться с журналистом удалось в соцсети «Facebook». Муждабаев рассказал, что после обвинений СУ СК России в свой адрес, он намерен совместно с МИД Украины обратиться в Интерпол и ЕСПЧ "в связи с преследованием по политическим мотивам".

-Всем, кого я знаю в Тамбове, хочу сказать, что все это довольно скоро пройдёт, - сказал «КП» Айдер Муждабаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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