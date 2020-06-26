В Тамбовской области разбился известный мотоблогер Александр Diablo R1

В Тамбовской области 24 июня в аварии погиб известный мотоблогер Александр Diablo R1. Известно, что мужчина ехал из Тамбова, где встречался с другом, в Волгоград. ДТП произошло на 490 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Знаменского района.

Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, мужчина за рулем мотоцикла «Suzuki» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой фурой «Daf XF 105» в составе полуприцепа «Вельтон». Большегрузом управлял 32-летний водитель.

- Мотоциклист совершал обгон грузового автомобиля, который двигался впереди него, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

В полиции предполагают, что водитель видел фуру на встречной полосе, но решил, что успеет завершить обгон, однако не рассчитал расстояние до большегруза. Произошло лобовое столкновение. Мужчина получил множественные переломы и травмы, несовместимые с жизнью, от которых погиб на месте а его байк превратился в груду железа.

Мотоциклист погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Сейчас по факту ДТП со смертельным исходом проверку проводят полицейские Знаменского района. На сегодняшний день известно, что мотоблогер допустил сразу несколько нарушений Правил дорожного движения.

- Он пересек двойную сплошную линию и пытался совершить обгон в месте, где это запрещено, а также, по свидетельству очевидцев аварии, серьезно превысил скорость, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Каким было превышение, пока доподлинно неизвестно, но в своих видеорепортажах Александр Diablo R1 демонстрировал на камеру скорость, превышающую 300 км/ч. Друзья байкера уже после его гибели признались, что не раз говорили с мужчиной о его опасной манере передвижения…

Кстати, записать роковой для себя поездки Александр не сделал. По данным полиции, в момент смертельной аварии его видеорегистратор был отключен.