В Тамбове прошел парад Победы

24 июня на площади Ленина состоялось торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона и УМВД РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне. В это же время ровно 75 лет назад в Москве на Красной площади прошёл грандиозный Парад Победителей.

Тамбовские ветераны, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла сегодня были на прямой видеосвязи с губернатором Александром Никитиным и участниками торжественного прохождения войск Тамбовского территориального гарнизона. Для этого был организован специальный телемост.

Глава региона поздравил летчика-фронтовика, участника памятного парада Победы 1945 года и сегодняшнего именинника Александра Николаевича Боднара. Ему исполнилось 102 года.

У ветеранов тоже была возможность поздравить всех с праздником. Виктор Григорьевич Шульгин и Мария Ивановна Воеводина стали участниками торжеств в Тамбове в режиме онлайн и приветствовали всех жителей области.

С ветеранами общались посредством телемостаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В этом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, торжественное прохождение состоялось без приглашенных зрителей. В парадном расчёте приняли участие триста военнослужащих. Всё прошло со строгим соблюдением мер эпидбезопасности. Военнослужащих обеспечили всеми необходимыми средствами защиты.