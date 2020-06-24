2020-06-24T17:06:55+03:00
Общество

В Тамбове прошел парад Победы

Впервые ветераны не присутствовали на празднике: с ними общались по видеосвязи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Парад Победы-2020 в ТамбовеПарад Победы-2020 в ТамбовеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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24 июня на площади Ленина состоялось торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона и УМВД РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне. В это же время ровно 75 лет назад в Москве на Красной площади прошёл грандиозный Парад Победителей.

Тамбовские ветераны, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла сегодня были на прямой видеосвязи с губернатором Александром Никитиным и участниками торжественного прохождения войск Тамбовского территориального гарнизона. Для этого был организован специальный телемост.

Глава региона поздравил летчика-фронтовика, участника памятного парада Победы 1945 года и сегодняшнего именинника Александра Николаевича Боднара. Ему исполнилось 102 года.

У ветеранов тоже была возможность поздравить всех с праздником. Виктор Григорьевич Шульгин и Мария Ивановна Воеводина стали участниками торжеств в Тамбове в режиме онлайн и приветствовали всех жителей области.

С ветеранами общались посредством телемоста Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

С ветеранами общались посредством телемостаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В этом году из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, торжественное прохождение состоялось без приглашенных зрителей. В парадном расчёте приняли участие триста военнослужащих. Всё прошло со строгим соблюдением мер эпидбезопасности. Военнослужащих обеспечили всеми необходимыми средствами защиты.

Парад Победы в Тамбове.Пресс-служба администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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