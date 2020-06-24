Трансляция парада Победы в Тамбове

В эти минуты в Тамбове начинается парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из-за угрозы коронавируса его проведение перенесли с 9 мая на 24 июня. Именно в этот день в 1945 году состоялся парад на Красной площади в Москве. Участие в торжественном прохождении войск Тамбовского территориального гарнизона и УМВД принимают 300 человек.

Интернет-трансляция парада проходит в губернаторской группе «За Никитина» социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/sergey.martus/videos/3143502612403000/