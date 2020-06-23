Сбербанк стал инициатором выхода книги «Память храня. Опыт корпоративного мартиролога»

По сути, это итог многолетней поисковой работы волонтёров Тамбовского отделения ПАО Сбербанк по восстановлению судеб сотрудников сберегательных касс, призванных в Красную армию из Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны.

Электронная версия была подготовлена в мае 2020 года редакционным советом во главе с управляющим Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимиром Компанийцем в канун Дня Победы. И вот теперь вышла печатная версия. Рецензенты - кандидат экономических наук Александр Анащенко (Самара) и доктор исторических наук, профессор Алексей Ильин (Тамбов) - отметили высокий научный уровень проведённого исследования и логичность изложения.

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Во вступительной статье Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин пишет, что «выпуск этой книги, на обложке которой начертан девиз многолетнего волонтёрского проекта Тамбовского отделения Сбербанка, можно рассматривать как важный этап развития нашей общей корпоративной культуры, опирающейся на славное прошлое и нацеленной в будущее».

В стостраничной книге два раздела. Повествуется о ситуации в прифронтовой и тыловой Тамбовской области в годы войны. На основе документов архива Сбербанка, Центрального архива Министерства обороны России, Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области приводятся данные о призыве из региона в Красную армию в 1941-1945 гг. не менее 437 тысяч человек, 250 тысяч из которых погибли на фронте.

Тыловой регион принял тысячи эвакуированных из временно оккупированных территорий Белоруссии и Украины, западных областей РСФСР, снабжал фронт вооружением и боеприпасами, продовольствием и обмундированием. Здесь было создано 250 госпиталей, куда ежемесячно поступало до 80 тысяч раненых бойцов и командиров Красной армии.

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Приведены данные о перечислении жителями области средств в Фонд обороны. Всего за годы Великой Отечественной войны их поступило 214 млн рублей. За счёт этого были построены танковая колонна «Тамбовский колхозник», торпедные катера, боевые самолёты и бронепоезда. Центрами сбора финансовых ресурсов являлись сберегательные кассы.

Отдельные страницы рассказывают о работе тамбовских сберкасс в годы войны, об их участии в распространении Государственных военных займов, привлечении средств во вклады, организации выплат семьям фронтовиков по денежным аттестатам.

Во второй части книги - Наш «Бессмертный полк» - опубликованы данные о сотрудниках системы сберкасс, призванных в Красную армию. На основе документов рассказывается о 51 фронтовике. В данных о погибших указаны места захоронения, по нескольким призывникам выявлены и впервые опубликованы оригинальные архивные материалы.

Отныне в каталогах крупнейших библиотек России появится библиографическая запись: Память храня. Опыт корпоративного мартиролога / Вступ. ст. В.В. Салмина / Науч. ред. В.Ф. Пеньков. Тамбов: ООО фирма «Юлис», 2020. 100 с.